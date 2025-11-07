Hovrätten slår fast: Hyresgäster ansvarar inte för brandskada orsakad av besökare

Ett par i Göteborg befrias från att betala för skador som uppstod vid en mindre brand deras lägenhet orsakade av deras besökare. Enligt hovrätten kan hyresgäster inte hållas ansvariga för olyckor som orsakas av tillfälliga gäster, förutsatt att de inte själva varit vårdslösa.

Händelsen ägde rum sommaren 2022 i parets lägenhet i Göteborg när de var på semester. Under veckan när de var bortresta var lägenheten utlånad till hyresgästens syster och hennes pojkvän. Branden uppstod när matolja i en stekpanna antändes på spisen. Elden släcktes snabbt, men hann orsaka skador som krävde reparationer för 29 571 kronor.

[ Annons ]

I tingsrätten ansågs systerns handling, att lämna köket medan olja stod på spisen, som vårdslös. Tingsrätten menade att hyresgästerna kunde hållas ansvariga eftersom de lämnat bostaden i systerns vård, vilket bedömdes som en form av andrahandsupplåtelse. Men enligt hovrätten som ändrat tingsrättens beslut kan inte utlåning av en lägenhet under en kort period bedömas som en andrahandsupplåtelse. Hyresgäster kan därför inte hållas ansvariga för olyckor som orsakas av tillfälliga gäster, förutsatt att de inte själva varit vårdslösa

Hyresgäst hyrde ut via Airbnb minst femton gånger under ett år

En 65-årig man i Stockholm, hyresgäst hos Stockholms Domkyrkoförsamlings seniorboende i Gamla Stan sägs upp efter att ha hyrt ut via Airbnb vid minst femton tillfällen.

Uthyrningen uppdagades redan för mer än ett år sedan. Inledningsvis nekade mannen till att lägenheten hyrts ut. Han hävdade att det handlade om ett missförstånd, att han endast låtit vänner på besök som bodde utomlands att få låna lägenheten. Hyresgästen informerades då om att det även krävdes tillstånd från hyresvärden för att få låna ut bostaden.

[ Annons ]

Men efter en tid slog grannarna åter larm om att det var mycket spring i lägenheten på helgerna. Hyresvärden fick också veta att det fanns en annons på Airbnb. I annonsen fanns bilder på lägenheten och ett foto på mannen där han angavs som ”värd”. Det fanns även en kalender där det gick att se när lägenheten var ledig för bokning. Priset för att hyra lägenheten var 1 566 kr per natt, (vilket motsvarar en månadshyra på 46 980 kronor). Själv betalade mannen 6 849 kr i hyra. Hyresvärden sa upp hyresavtalet. Hyresgästen nekade till uthyrningen och ärendet drevs vidare till hyresnämnden. Där ansågs att bevisningen var tillräcklig för att hyresavtalet skulle upphöra. Mannen överklagade beslutet till hovrätten och erkände då att han hyrt ut på grund av sjukdom. Men hovrätten avslår hans överklagande. Det bedöms att uthyrningarna som saknade tillstånd, skett regelbundet och verkade affärsmässiga. Hovrätten påpekar även i sitt beslut att hyresgästen inte kunna ge några godtagbara skäl till varför han fortsatte att hyra ut även efter att hyresvärden sagt upp avtalet.

Hyresvärd får säga upp vid ombyggnad då hyresgäst vägrar acceptera ersättningslägenhet

En hyresvärd i Nykvarn får rätt att säga upp en hyresgäst inför en större renovering och ombyggnad av fastigheten. Det står klart sedan Svea hovrätt avslagit hyresgästens överklagande av hyresnämndens beslut.

Ombyggnaden innebär att den nuvarande lägenheten kommer att försvinna eftersom våningsplanet ska återställas till sin ursprungliga planlösning. Hyresgästen, som bott i huset i femton år, har erbjudits flera ersättningslägenheter i närområdet – men tackat nej till samtliga eftersom hyran varit högre.

Hyresnämnden ansåg dock att hyresvärden erbjudit rimliga alternativ inom samma område. Eftersom den nuvarande lägenheten inte kommer att finnas kvar efter ombyggnaden, bedömdes det inte som oskäligt att hyresavtalet sägs upp. Hyresgästen överklagade beslutet. Men hovrätten delar bedömningen att hyresavtalet ska upphör och avslår hyresgästens överklagande.