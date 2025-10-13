De högsta medellönerna för civilingenjörer återfinns inom fastighetsbranschen med månadslöner på 82 800 kronor. För högskoleingenjörer är månadslönen den näst högsta i fastighetsbranschen på i snitt 64 600 kronor i månaden.

Sedan branschdatan började samlas in 2022 har fastighetsbranschens löneläge dock sjunkit mest, från ett indexvärde på 115 till 111 de två senaste åren. Det visar färska siffror från Sveriges Ingenjörer.

– Att löneläget inom fastighetsbranschen sjönk under 2023 var mindre förvånande med tanke på att branschen pressades hårt av det höga ränteläge som rådde under 2023, säger Johan Kreicbergs, samhällsekonomisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer menar att stora skulder gjorde den kommersiella fastighetssektorn särskilt sårbar för räntehöjningar. Minskad riskaptit bland investerare försvårade och fördyrade refinansiering, och många bolag tvingades anpassa sig genom att minska skuldsättningen, mitt i ett redan pressat läge.

– Under 2024 har situationen börjat förändras men i löneläget för ingenjörerna syns bara en liten uppgång. Riksbanken har genomfört flera räntesänkningar för att stimulera ekonomin. Detta har skapat förväntningar om en vändning i konjunkturen och ökad aktivitet på fastighetsmarknaden. Trots detta är läget fortsatt utmanande, säger Johan Kreicbergs.

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo ser flera möjliga förklaringar till utvecklingen, men delar inte bilden av ett utmanande läge.

– Det vi generellt sett är att fastighetsbranschen genomgått en generationsväxling de senaste åren. Yngre ingenjörer ligger ofta på en lägre lönenivå än de som varit verksamma länge, vilket kan vara en möjlig förklaring till hur statistiken från Sveriges Ingenjörer ser ut, säger Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo.

I övrigt menar hon att Fastigo inte sett några tecken på att ingenjörer som grupp skulle vara missgynnade inom branschen, snarare tvärtom.

– Utifrån Sveriges Ingenjörers undersökning tolkar vi det som att ingenjörer i fastighetssektorn fortsatt verkar ha ett konkurrenskraftigt löneläge jämfört med sina kollegor i andra branscher; att marknadsläget för ingenjörer inom vår sektor är fortsatt stark, trots några år av stålbad inom fastighetsbranschen, säger Charlotta Stensson.