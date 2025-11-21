Fastighetsägarnas kampanj Hyresrätt, så rätt ska stärka bilden av hyresrätten. Nu får den spridning bland flera fastighetsbolag. Ett av dem är Olov Lindgren, som menar att budskapet ligger helt rätt i tiden.

– Vi tror på att en stad mår som bäst när det finns en variation av olika boendeformer. I den variationen fyller hyresrätten en viktig funktion, och den måste vi verkligen värna, säger Jeanette Ljungberg, kommunikationschef på Olov Lindgren.

Ett sätt att göra det, menar hon, är att tydligare lyfta fördelarna med att bo i en hyresrätt – vilket också är Fastighetsägarnas ambition med kampanjen.

– I en hyresrätt slipper man många av de åtaganden som följer med ett eget hus eller en bostadsrätt. Det är ett bekvämt och praktiskt sätt att bo, och det glöms ofta bort i det allmänna samtalet. I stället domineras samtalet ofta av hyresnivåer, säger Jeanette Ljungberg.

Samtidigt menar hon att bilden av hyresrätten som ett flexibelt boende inte alla gånger stämmer. Inte minst i Stockholm, där Olov Lindgren har majoriteten av sitt hyresbestånd.

– I Stockholm är köerna så långa att hyresrätten sällan blir det första boendet. Vi skulle önska att det var enklare att kunna flytta mellan olika boendeformer efter livets olika behov, säger hon.

Därför hoppas Olov Lindgren att kampanjen når fler än dagens och framtidens hyresgäster.

– Vi behöver framför allt nå politiker och tjänstepersoner som faktiskt kan påverka marktilldelningen. Utan deras beslut får vi inte till fler bostäder och därmed inte heller en ökad rörlighet.

Fastighetsägarnas kampanj Hyresrätt. Så rätt, pågår fram till mars nästa år. Materialet är tillgängligt för fastighetsägare att ladda ner och använda fritt.