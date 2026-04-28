Inför höstens riksdagsval anser 48 procent av svenska folket att bygg- och fastighetsbranschens utsläpp och klimatarbete är en viktig valfråga, en ökning med tio procentenheter jämfört med valåret 2022. Samtidigt anser endast var sjätte person att politikerna tar sitt ansvar i frågan.

Det visar SGBCs (Sweden Green Building Council) årliga Novus-undersökning.

[ Annons ]

– Det är glädjande och anmärkningsvärt att nästan varannan svensk ser bygg- och fastighetsbranschens utsläpp och klimatarbete som en viktig fråga inför riksdagsvalet. Vår bransch står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp och varje riksdagsparti behöver nu visa krafttag och skapa incitament för branschen för att utsläppen ska minska, säger Lotta Werner Flyborg, vd på SGBC.

Bilden är dock inte helt entydig. När respondenterna i stället får rangordna sina viktigaste hållbarhetsområden har kategorin ”hållbart byggande” sjunkit från 50 procent 2024 till 31 procent i år. SGBC menar att det delvis kan förklaras av att hållbarhet numera är mer inbyggt i processer, och att undersökningen i år innehåller ett nytt svarsalternativ.

– Hållbart byggande och hållbarhetsarbetet har inträtt i en ny fas. Idag förväntar sig de flesta att klimat och miljö är en del av processerna. Nytt för i år är att vi dessutom har lagt till ett ytterligare svarsalternativ, klimatanpassning, vilket gör att övriga svarsalternativ tappar i jämförelse med tidigare år, säger Lotta Werner Flyborg.

[ Annons ]

Cirkularitet och återbruk toppar för andra året i rad listan över de viktigaste hållbarhetsområdena, där 64 procent rankar det bland sina tre prioriterade hållbarhetsfrågor. Klimatanpassning, som är ett nytt alternativ i årets mätning, landar direkt på andraplatsen med 44 procent.

Drygt sju av tio anser att det är viktigt att den egna bostaden har låg påverkan på klimat och miljö, men var tredje svensk uppger samtidigt att bostaden inte är väl anpassad för att hantera en värmebölja.

– Här har branschen ett ansvar att gå före, men incitament krävs även från politiskt håll, säger Lotta Werner Flyborg.