Den upplevda tryggheten i Botkyrka har ökat tydligt, enligt årets mätning från Botkyrkabyggen. Störst är ökningen i Norsborg och Fittja, två områden som länge klassats som några av Sveriges mest utsatta. Där har den upplevda tryggheten bland hyresgäster ökat med 10 respektive 5,3 procentenheter jämfört med förra året.

Under året har Botkyrkabyggen särskilt fokuserat på att förbättra belysningen och andra åtgärder i utemiljöerna – insatser som de menar har haft stor betydelse för resultatet. Samtidigt har samverkan med de yngre hyresgästerna varit en viktig del i det pågående trygghetsarbetet, menar Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef på Botkyrkabyggen.



– Tillsammans med barnen genomför vi trygghet och trivselvandringar som ska göra vår boendemiljö ännu mer trygga, trivsamma och attraktiva för både barn och vuxna, säger hon.

Men det är inte bara den upplevda tryggheten som utvecklas positivt. Antalet anmälda brott i Fittja minskade med 48 procent mellan januari och oktober 2025, jämfört med samma period 2024. Jämfört med samma period 2023 handlar det om en minskning på 72 procent, enligt en sammanställning från Botkyrka kommun.

Resultaten är anmärkningsvärda, säger Håkan Leifman, forskare på kommunen, i en intervju med Mitt i.



– Jag tror att det är den samlande kraften. Att man systematiskt har aktiverat många; polis, bostadsbolag, kommun, skolor och så vidare.

Botkyrkabyggens fem bästa tips för ökad trygghet



