Läsarfråga:



Jag är ordförande i en bostadsrättsförening som hyr ut en lokal. Tydligen finns det nu möjlighet att få igen en del av den moms vi har betalat. Hur vet jag om jag har moms att eventuellt återfå? Hur går jag till väga för att få tillbaka moms? Och är det garanterat att jag får tillbaka moms?



Svar:



När en bostadsrättsförening hyr ut lokaler till en näringsidkare som bedriver en momspliktig verksamhet, kan föreningen välja att momsregistrera sig för just den uthyrningen. Det kallas för frivillig beskattning. Föreningen ska då momsregistrera sig och belägga hyran med 25 procent moms och har även avdragsrätt för moms avseende kostnader för lokalen. Ska föreningen göra investeringar eller större underhållsåtgärder i lokalen är det fördelaktigt att frivilligt beskatta då momsen blir avdragsgill, som annars blir en kostnad. I och med att föreningen även upplåter bostäder, som är momsfritt, bedrivs en så kallad blandad verksamhet – alltså en momsfri och en momspliktig del.

I juni fastställde Högsta förvaltningsdomstolen i tre olika domar att bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag har rätt att tillämpa en omsättningsbaserad fördelningsnyckel för fördelning av moms på gemensamma kostnader i blandad verksamhet. Skatteverket har hittills ansett att omsättningsbaserad fördelningsnyckel inte kan tillämpas om inköpen delvis avser bostäder, eftersom vi har ett särskilt avdragsförbud för stadigvarande bostad i momslagen.

Nu tillåter domarna att avdraget i stället baseras på hur stor del av fastighetens omsättning som kommer från momspliktiga transaktioner, det vill säga lokalhyror. För bostadsrättsföreningar kan det vara särskilt fördelaktigt, eftersom intäkterna från bostadsavgifter ofta är lägre än lokalhyror.

Möjlighet finns att begära omprövning av tidigare beskattningsår från år 2019 till år 2025 enligt Skatteförfarandelagen.

För att veta om det finns moms att eventuellt återfå bör ni kontakta föreningens ekonomiska förvaltare för att undersöka om ni har moms att eventuellt återfå enligt fördelningsnyckeln omsättning i stället för yta.

Prata med er ekonomiska förvaltare om denne har möjlighet att bistå med att begära en så kallad omprövning. En omprövning innebär att du skriftligen begär att Skatteverket ska ändra ett tidigare beslut och till denna ska även bifogas en motivering varför du anser att beslutet ska ändras.

Det finns dock inga garantier att återbetalning sker efter en begäran om omprövning. Men domarna innebär att Skatteverket nu har ändrat sin uppfattning och anser i ett ställningstagande av 2025-10-15 att en omsättningsbaserad fördelningsnyckel i princip kan användas även om de gemensamma inköpen delvis avser momsfri bostadshyra. Det finns dock inga garantier att återbetalning sker efter en begäran om omprövning.

Du kan läsa mer i Skatteverkets ställningstagande här.



