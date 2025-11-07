Julhandelsrapporten 2025 visar att optimismen återvänt och konsumtionsnivåerna börjat öka efter en period av återhållsam konsumtion. Som följd spås decemberförsäljningen växa.

– Julhandeln 2025 sker i en tid av ekonomisk återhämtning. Lägre räntor och dämpad inflation gör att hushållen vågar konsumera igen. Regeringens höstbudget har dessutom förstärkt framtidstron, vilket stimulerar konsumtionen redan till jul. För första gången någonsin väntas decemberomsättningen överstiga 100 miljarder kronor, en historiskt stark julhandel står för dörren, säger William Lindquist, expert på HUI Research.

[ Annons ]

I löpande priser väntas detaljhandeln växa med 5 procent i december. Dagligvaruhandeln förväntas öka med 5 procent och sällanköpsvaruhandeln med 4 procent.

Försäljningen i fasta priser bedöms öka med 3 procent för detaljhandeln. Dagligvaruhandeln förväntas öka med 2 procent och sällanköpsvaruhandeln med 3 procent.

Efter en tuff period ser sällanköpsvaruhandeln alltså åter ljusare tider. Men konkurrensen från utländska aktörer och novemberkampanjer som Black Friday påverkar fortfarande julförsäljningen.

[ Annons ]

– På senare år har många tidigarelagt julklappsinköpen till Black Friday och november har vuxit på bekostnad av decembers julhandel. Det kampanjorienterade beteendet bland konsumenterna består, men stärkt köpkraft och uppdämt konsumtionsbehov bådar ändå gott för en positiv decemberförsäljning i sällanköpsvaruhandeln, avslutar William Lindquist.