Hyresgästföreningen i Stockholms första hyresförhandling där resultatet blev 1,5 procents höjning har väckt ont blod hos såväl Sveriges Allmännytta som Fastighetsägarna.

Avtalet med Järfällahus som Hyresgästföreningen kommunicerade ut som ”en bra och ansvarsfull uppgörelse,” visade sig vid närmare granskning innehålla delar som inte fanns med i pressmeddelandet, och inte heller när SVT Rapport och andra media gjorde inslag om det.

När Fastighetstidningen kontaktade Jennie Sahlsten, vd för kommunala Järfällahus, berättade hon att parterna även kommit överens om nya hyresnivåer för 3 000 lägenheter som renoverats och ska renoveras i framtiden. Hyror som då sätts till 1 663 kr per kvadratmeter och år.

Jennie Sahlsten sa till Fastighetstidningen att Järfällahus aldrig hade kunnat gå med på en överenskommelse om enbart 1,5 procent utan att få med en höjning för de renoverade lägenheterna. ”Som trepartsöverenskommelsen är konstruerad hade det inte varit möjligt, åtminstone mycket svårt, att hämta igen det i framtida förhandlingar i ett bättre konjunkturläge”, menade hon.

Hyresgästföreningens metod att kommunicera enbart procentsatsen och inte helheten har även irriterat Sveriges Allmännytta.

– Vi har en överenskommelse som gäller. Det är problematiskt när Hyresgästföreningen väljer att gå till media och försöka sätta ett eget ”märke” som inte speglar den faktiska uppgörelsen eller grundas på trepartsöverenskommelsen, säger Cathrine Holgersson, vd för Sveriges Allmännytta i ett pressmeddelande.

Det är uppenbart att trepartens vägledning inte har tillämpats.

Även hos Fastighetsägarna ser man tillvägagångsättet som oärligt.

– Det är uppenbart att trepartens vägledning inte har tillämpats i detta fall. Det är flagrant av Hyresgästföreningen att använda vad som enbart är en del av uppgörelsen i sin kommunikation för att sätta ett tidigt märke gentemot andra aktörer, menar Nathalie Brard.

Hur resonerade då Hyresgästföreningen i Stockholm när man presenterade nyheten om detta första avtal?

– Den här är en överenskommelse vi är nöjda med och vi ser inga konstigheter med att kommunicera om en färdig överenskommelse. Och aspekten om nya hyror för renoveringar är inget som är hemligt, utan något som vi gärna sprider och pratar med fler bolag om. Dessutom är det vanligt att man försöker lösa ut flera saker utöver just hyrorna i de årliga förhandlingarna, säger Sanna Kolk, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Men det var inget som ni berättade om?

– I just pressmeddelandet gick vi ut med det som är det mest relevanta, vilket är den årliga höjningen. Men vi kommunicerar med våra medlemmar via många olika kanaler och då ger vi detaljerad information. Men som helhet tycker vi det är en bra överenskommelse för hyresgästerna och ett ansvarsfullt agerande från bolaget. Vi ser gärna att vi får fler avtal som liknar denna.

Järfällahus menar att de högre hyrorna för renoverade lägenheter var förutsättning för att ni skulle få igenom 1,5 procent som generell höjning? Ni måste väl ha talat om det under förhandlingen?

– Jag satt inte med i rummet under den förhandlingen och kan inte uttala mig om hur motparten såg på det.

Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna ser ert agerande som ett avsteg från trepartsöverenskommelsen. Vad anser du?

– Det är väl inte helt oväntat att motparten i en förhandlingsomgång reagerar om de hoppats på andra nivåer och de är väl stressade över att vi förhandlar fram hyror på mer rimliga nivåerna.

– Men vi utgår alltid från treparten och det har vi gjort även i förhandlingen med Järfällahus och när vi ska förhandla andra hyror.

Tydligt är att meningarna går isär. Det ”relevanta” för Hyresgästföreningen är en ansvarsfull låg hyra som fler bör ta efter. Men Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna ser det som ett försök att med en halvsanning försöka påverka utgången av resterande hyresförhandlingar. Något man på Sveriges Allmännytta menar skulle ”urholka vad man kan förvänta sig som hyresgäst”.

– Hyresrätten kan inte vara en krockkudde för samhällets ökande kostnader. Våra medlemsbolag tar ansvar för både hyresgäster och bostadsområden, men det måste finnas ekonomiska förutsättningar att underhålla, energieffektivisera och utveckla fastigheterna, säger Cathrine Holgersson.