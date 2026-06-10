Solna tingsrätt friar samtliga tre åtalade efter en hissolyckan i Ursvik i Sundbyberg som inträffade den 11 december 2023, då fem byggnadsarbetare omkom när hisskorgen föll från nionde våningen.

Utredningen ger inte en entydig bild av vad som faktiskt orsakade olyckan eller vem som bar ansvaret för kontrollerna av hissen, skriver rätten. Det höga beviskravet för fällande dom är därmed inte uppfyllt. Även yrkandet om en företagsbot på sju miljoner kronor avslås.

[ Annons ]

Statens haverikommission konstaterade i sin utredning att flera bärande skruvförband saknades i hissmastens sektioner, och att detta sannolikt förbisetts sedan en hisshöjning i november 2023.

Byggnads förbundsordförande Kim Söderström är skarp i sin kritik.

– Fem personer dör men ingen är ansvarig? Det är inget annat än en skandal. Vi måste analysera domen innan vi kan gå in i detaljer, men det här väcker frågor om rättssystemet har kompetens och kapacitet att hantera arbetsplatsolyckor, säger han.

Han riktar också kritik mot att huvudentreprenören Andersson Company inte ingick i åtalet.

– Huvudentreprenören ska ha det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. I det ingår att säkerställa att alla tekniska anordningar är besiktigade och prövade innan de används, säger han.

Frikännandet pekar enligt Byggnads på ett strukturellt problem i branschen.

– Hundratals underentreprenörer trängs på samma arbetsplats och arbetsmiljöansvaret tappas bort när ingen tar ansvar för helheten. Vi kräver bland annat att man gör som i Norge och begränsar antalet tillåtna underentreprenörsled till max två, säger Kim Söderström.