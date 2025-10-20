Jennie Sahlsten, vd för kommunala Järfällahus, säger sig vara nöjd med hur årets hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen avlöpt. Mindre nöjd är hon med hur motparten valt att kommunicera resultatet.

I ett pressmeddelande skriver Hyresgästföreningen region Stockholm att man nått en överenskommelse om en hyreshöjning på 1,5 procent för cirka 5 600 lägenheter. Med tanke på konjunkturläget hade det varit att anse som mycket lågt. Exempelvis skulle det kunna jämföras med de första avgörandena av skiljemän som låg på 3,4 till 3,6 procent.

I Hyresgästföreningens kommunikation valde man att lyfta den låga årliga höjningen som ett tecken på hänsyn till att många hushåll haft det tufft ekonomiskt. Man säger sig hoppas att fler hyresvärdar tar efter.

– Det här är en bra och ansvarsfull uppgörelse som visar att det går att ta hänsyn både till bolaget och till hyresgästernas behov. Förutsägbara och rimliga hyror är en förutsättning för att människor ska kunna leva sina liv utan oro, säger Susanne Sjöblom, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Jennie Sahlsten håller med om att det är en bra helhetslösning för bägge parter. Men betonar att det trots allt enbart är en mindre del av hela överenskommelsen.

– Det handlar om en helhetsuppgörelse där den årliga hyreshöjningen, mycket riktigt på 1,5 procent, bara utgör en liten del. Det viktiga för oss är att vi renoverar cirka 3 000 lägenheter och kan nu, efter överenskommelsen, höja hyrorna till en nivå där vi täcker värdet på fastigheterna och klarar att renovera. Mot det har vi kunnat gå med på en lägre generell hyreshöjning.

Hyresgästföreningen skriver i sitt pressmeddelande: ”Järfällahus har också valt att vänta med vissa underhållsåtgärder i ett läge där kostnaderna för byggmaterial och entreprenader fortfarande är höga.”

– Det har de formulerat själva och det stämmer inte med hur jag ser på saken, menar Jennie Sahlsten.

Detta är ett sätt att långsiktigt få ut den hyresnivå vi behöver

Vad det enligt Jennie Sahlsten handlar är om är att HLU-åtgärder (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) pausas under året, men rabatterna betalas ut.

Den större renoveringen är alltså i full gång. Enligt Jennie Sahlstens bedömning har man där kunnat få ut en högre hyra än om man gjort en förhandling om renovering separat.

– Detta handlar mer om att vi förhandlat lite fram och tillbaka för att landa i denna överenskommelse. Detta är ett sätt att långsiktigt få ut den hyresnivå vi behöver i stället för att ta ut en viss procents höjning på ett år.

Jennie Sahlsten konstaterar att Järfällahus aldrig hade kunnat gå med på en överenskommelse om enbart 1,5 procent. Som trepartsöverenskommelsen är konstruerad hade det inte varit möjligt, åtminstone mycket svårt, att hämta igen det i framtida förhandlingar i ett bättre konjunkturläge.

Nathalie Brard, förhandlingschef hos Fastighetsägarna Stockholm, blir märkbart irriterad när hon får helheten beskriven för sig.

– Jag har ingen insyn i denna enskilda förhandling. De får naturligtvis förhandla som de anser är bäst för sin del. Men det är uppenbart att trepartens vägledning inte har tillämpats i detta fall. Men det är flagrant av Hyresgästföreningen att använda vad som enbart är en del av uppgörelsen i sin kommunikation för att sätta ett tidigt märke gentemot andra aktörer.