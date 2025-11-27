Det är i Hyresgästföreningens återkommande lägesrapport, där man även tittat närmare på småhusbyggandet, som man ställer frågan ”blåser det nya vindar för att avskaffa inkomstkrav?”

En fråga som besvaras jakande. Men enligt rapporten är trenden att sänka sina inkomstkrav begränsade och ojämnt fördelade.

– Utifrån den debatt som varit har man fått intrycket av att nu sänks inkomstkraven på löpande band. Vissa bolag har ju gått ut och sagt att man helt enkelt bara avskaffat dem. Vi ville se om det gällde rent generellt, eller om det mer är enskilda exempel, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen.

Jag blev lite förvånad över att det faktiskt är många privata aktörer som ligger kvar på krav på en bruttoinkomst som är tre gånger hyran

Han menar att det går att se en sådan tendens. Enligt Martin Hofverberg tydligt på pådrivet av ökande vakanser på vissa orter.

– Då flyttar makten i någon bemärkelse från fastighetsägaren till hyresgästen. Men samtidigt så blev jag lite förvånad över att det faktiskt är många privata aktörer som ligger kvar på krav på en bruttoinkomst som är tre gånger hyran. Det tycker vi är att lägga ett alldeles för stort hinder för människor att kunna komma in på bostadsmarknaden, säger Martin Hofverberg

Enligt den enkät som redovisas i rapporten tillämpar man i 39 procent av allmännyttans bestånd “kvar-att-leva-på”-kalkyl som huvudkrav. Det är den vanligaste modellen. 20 procent av bolagen har sänkt sina krav de senaste fem åren, där 9 procent gjort en större sänkning.

Men pratar man trend i form av debatt är den enligt rapporten kanske främst pådriven från privat håll. Där pekar man bland annat på hur Sveafastigheters vd Erik Hävermarks förespråkat en branschgemensam ansats för att sänka eller avskaffa inkomstkraven. Det utifrån en egen pilotstudie där inkomstkraven har tagits bort för omkring 6 000 lägenheter. Även att Trianon har uppmanat till sänkta inkomstkrav och större socialt ansvarstagande bland privata bostadsbolag lyfts fram.

Allt fler privata värdar ser också över sina tillträdeskrav

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, tycker att rapporten bekräftar en rörelseriktning som pågått länge.

– Allmännyttiga bolag går före men allt fler privata värdar ser också över sina tillträdeskrav så att de är ändamålsenliga. Branschen har inget intresse av att trösklarna in på marknaden är högre än vad de behöver vara, säger Martin Lindvall.

– Men vi ser ändå en tendens där de allmännyttiga bolagen generellt ligger lägre i sina krav. Mycket skedde efter 2014 då frågan ofta var på tapeten. Då blev det ett politiskt tryck som ledde till förändringar hos många bolag. Men på den privata sidan har merparten trots allt legat kvar med höga krav, även om vi nu ser vi en viss tendens till att man sänker på vissa håll, säger Martin Hofverberg.

Det konstateras att det finns vissa svårigheter att överblicka den verklighet som potentiella hyresgäster möter. Där måste man också konstatera brister i rapporten. Man skriver om hur Victoriahems vd Per Ekelund i media sagt att bolaget tagit bort sina inkomstkrav förutom i Stockholm och Malmö. Men att enligt bolagets publicerade uthyrningspolicy så finns ett generellt inkomstkrav om två gånger hyran.

Vi har slopat inkomstkrav i hela Sverige bortsett från Stockholm och Landskrona

Söker man på bolagets sida så är det dock just som Per Ekelund sagt. Bolagets kommunikationschef Jonatan Öhman bekräftar att det inte är någon ny information.

– Vi har slopat inkomstkrav i hela Sverige bortsett från Stockholm och Landskrona. Och den informationen är i linje med våra policys på hemsidan. Detta har fungerat väl sedan det infördes, säger Jonatan Öhman.

Martin Hofverberg menar att det är fullt rimligt att i någon mån tillämpa inkomstkrav.

– Vi tycker bara att man inte ska ställa onödigt hårda inkomstkrav. Det leder till absurda konsekvenser som att en person som har bott länge och uppenbarligen klarar att hyran inte kan byta ner sig till vad som faktiskt är en lägre hyra, bara för att det där tillämpas hårdare krav.

Martin Lindvall pekar på att de tillträdeskrav som finns hos både allmännyttiga och privata värdar också är en form av konsumentskydd, vilket i rapporten exemplifieras med högre tillträdeskrav vid nyproduktion där hyrorna som regel är högre.

– Den som inte förmår bära hyran riskerar att dra på sig hyresskulder och ytterst att förlora sitt kontrakt. Den som förlorat sin bostad på det sättet har svårt att komma tillbaka hos samma eller andra hyresvärdar och risken är stor att man hamnar i hemlöshet, säger Martin Lindvall

Han påpekar att i nyproduktionen riskerar låga tillträdeskrav därtill att spä på en redan hög initial omsättning av bostäderna efter att de står färdiga, vilket sällan är positivt för huset och området.

I slutet av rapporten kritiseras vad man menar är ”ansatser till ett slags socialt ingenjörskap i socioekonomiskt utsatta områden”. Det handlar i regel om fastighetsbolag som konstaterar att när andelen med försörjningsstöd kommer upp över viss nivå, sätter arbetslösheten alltför stark prägel på området och präglar det uppväxande släktet negativt. Ökade inkomstkrav tillkommer alltså för att styra vem som flyttar in. Martin Hofverberg vill inte helt ta avstånd från metoden att få en större socioekonomisk blandning.

– Men vad man kanske glömmer är att man då också måste se till att andra delar av beståndet öppnas upp med sänkta krav. Annars blir ju den gruppen helt utestängd.

Martin Hofverberg förordar inte lagstadgade krav på sänkta inkomstkrav. Men han refererar till Karolina Skogs bostadssociala utredning, där det fanns en skrivning om att ställa rimliga krav på hyresgäster.

– Som det förslaget var skrivet skulle det inte gå att hävda orimlighet i en domstol. Men som en normgivande skrivning skulle det kunna pressa ner de högsta inkomstkraven.