Idag fredag kom SCB:s sammanställning för hyresutvecklingen under 2025. Ökningen för året var i genomsnitt 4,6 procent. Det är något lägre ökning än 2024 då höjningen blev 5 procent. De höga höjningarna dessa år beror på inflation och ökade kostnader för fastighetsägarna.

Undersökningen bygger på ett statistiskt urval med cirka 16 000 lägenheter i flerbostadshus och småhus. För att enbart visa hyresförändringarna har SBC rensat bort lägenheter där det gjorts större renoveringar under året.

I år är den genomsnittliga månadshyran för en trerumslägenhet 9 118 kronor. En tvårumslägenhet kostar 7 448 kronor i månaden, en enrumslägenhet 5 389 kronor i månaden och en lägenhet med fyra eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 11 621 kr.

Ser man till hyresnivåerna är de inte helt överraskande lägst i de mindre kommunerna och högst i storstäderna. Skillnaderna i hyror är cirka 20-25 procent mellan billigast och dyrast – en tämligen liten differens i alla fall jämfört med prisbilden för bostadsrätter där priserna i storstäderna är två till tre gånger högre än i mindre städer och orter. Se artikel här

Sett över fem års tid ligger höjningarna totalt på mellan 17 till 19 procent i alla områden. Högst är ökningen i Malmöregionen med 19,4 procent.

Fastighetstidningen har också tagit fram siffror på hur hyresutvecklingen sett ut för hyreshushusboende de senaste fem åren. Här finns då även nyproduktion och renoverade lägenheter med i siffrorna. Lokalt kan det förstås ge stora utslag om det tillkommit en stor del nyproduktion.

Då är ökningen mellan 21 till 34 procent beräknat i medianhyra per kvadratmeter boyta.

Mest har hyreskostnaden gått upp i Uppsala län och lägst i Jämtland och Västernorrlands län.

Nerbrutet på kommun är förstås skillnaderna än större. I Knivsta är hyrorna dubbelt så höga 2025 jämfört med 2029. I Älvsbyn i Norrbotten enbart fem procent högre.

