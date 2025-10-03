Idag fredag kom SCB:s sammanställning för hyresutvecklingen under 2025. Ökningen för året var i genomsnitt 4,6 procent. Det är något lägre ökning än 2024 då höjningen blev 5 procent. De höga höjningarna dessa år beror på inflation och ökade kostnader för fastighetsägarna.
Undersökningen bygger på ett statistiskt urval med cirka 16 000 lägenheter i flerbostadshus och småhus. För att enbart visa hyresförändringarna har SBC rensat bort lägenheter där det gjorts större renoveringar under året.
I år är den genomsnittliga månadshyran för en trerumslägenhet 9 118 kronor. En tvårumslägenhet kostar 7 448 kronor i månaden, en enrumslägenhet 5 389 kronor i månaden och en lägenhet med fyra eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 11 621 kr.
Ser man till hyresnivåerna är de inte helt överraskande lägst i de mindre kommunerna och högst i storstäderna. Skillnaderna i hyror är cirka 20-25 procent mellan billigast och dyrast – en tämligen liten differens i alla fall jämfört med prisbilden för bostadsrätter där priserna i storstäderna är två till tre gånger högre än i mindre städer och orter. Se artikel här
Sett över fem års tid ligger höjningarna totalt på mellan 17 till 19 procent i alla områden. Högst är ökningen i Malmöregionen med 19,4 procent.
Fastighetstidningen har också tagit fram siffror på hur hyresutvecklingen sett ut för hyreshushusboende de senaste fem åren. Här finns då även nyproduktion och renoverade lägenheter med i siffrorna. Lokalt kan det förstås ge stora utslag om det tillkommit en stor del nyproduktion.
Då är ökningen mellan 21 till 34 procent beräknat i medianhyra per kvadratmeter boyta.
Mest har hyreskostnaden gått upp i Uppsala län och lägst i Jämtland och Västernorrlands län.
Nerbrutet på kommun är förstås skillnaderna än större. I Knivsta är hyrorna dubbelt så höga 2025 jämfört med 2029. I Älvsbyn i Norrbotten enbart fem procent högre.
Se hela listan här.
Så här har hyresutvecklingen varit i Sveriges kommuner 2020 och till 2025. Medianhyra kvadratmeter per år. Källa SCB
|Kommun
|2020
|2025
|ökning procent
|Knivsta
|1155
|2306
|100%
|Vallentuna
|1413
|2384
|69%
|Ystad
|1069
|1626
|52%
|Höganäs
|1084
|1629
|50%
|Danderyd
|1246
|1827
|47%
|Nynäshamn
|1086
|1579
|45%
|Täby
|1612
|2339
|45%
|Nykvarn
|1334
|1933
|45%
|Enköping
|1117
|1618
|45%
|Fagersta
|855
|1226
|43%
|Kumla
|943
|1349
|43%
|Värmdö
|1216
|1733
|43%
|Nybro
|792
|1115
|41%
|Västerås
|1142
|1598
|40%
|Järfälla
|1088
|1522
|40%
|Trelleborg
|1061
|1483
|40%
|Vellinge
|1125
|1572
|40%
|Luleå
|971
|1348
|39%
|Kungälv
|991
|1375
|39%
|Ale
|1024
|1405
|37%
|Haninge
|1295
|1755
|36%
|Lidingö
|1308
|1767
|35%
|Laholm
|1054
|1417
|34%
|Upplands-Bro
|1431
|1920
|34%
|Lomma
|1230
|1646
|34%
|Aneby
|887
|1186
|34%
|Höör
|1103
|1471
|33%
|Partille
|1076
|1434
|33%
|Östra Göinge
|918
|1223
|33%
|Sigtuna
|1285
|1710
|33%
|Flen
|942
|1243
|32%
|Burlöv
|1070
|1411
|32%
|Uppsala
|1359
|1791
|32%
|Upplands Väsby
|1229
|1616
|31%
|Mörbylånga
|1025
|1345
|31%
|Svalöv
|1042
|1366
|31%
|Varberg
|1031
|1349
|31%
|Torsby
|945
|1234
|31%
|Söderköping
|1085
|1416
|31%
|Ekerö
|1272
|1660
|31%
|Eskilstuna
|1099
|1434
|30%
|Gnosjö
|926
|1208
|30%
|Malmö
|1278
|1667
|30%
|Sala
|976
|1272
|30%
|Kalix
|878
|1143
|30%
|Sollefteå
|943
|1226
|30%
|Skurup
|1070
|1391
|30%
|Lund
|1185
|1540
|30%
|Tibro
|822
|1068
|30%
|Piteå
|972
|1259
|30%
|Götene
|924
|1193
|29%
|Kungsör
|989
|1276
|29%
|Hässleholm
|969
|1250
|29%
|Umeå
|1077
|1389
|29%
|Borås
|1113
|1434
|29%
|Karlstad
|1089
|1396
|28%
|Tomelilla
|962
|1233
|28%
|Kungsbacka
|1200
|1538
|28%
|Grästorp
|878
|1124
|28%
|Tjörn
|1126
|1441
|28%
|Helsingborg
|1249
|1598
|28%
|Växjö
|1039
|1329
|28%
|Tranås
|1001
|1280
|28%
|Öckerö
|1134
|1449
|28%
|Hallstahammar
|1002
|1280
|28%
|Vetlanda
|967
|1235
|28%
|Klippan
|1038
|1324
|28%
|Munkfors
|815
|1039
|27%
|Säffle
|904
|1152
|27%
|Stenungsund
|1123
|1431
|27%
|Svedala
|1032
|1315
|27%
|Sandviken
|1030
|1312
|27%
|Strängnäs
|1133
|1443
|27%
|Tidaholm
|898
|1143
|27%
|Alingsås
|1038
|1321
|27%
|Ljungby
|957
|1217
|27%
|Trollhättan
|1100
|1398
|27%
|Norrköping
|1176
|1494
|27%
|Tranemo
|915
|1162
|27%
|Håbo
|1217
|1545
|27%
|Finspång
|987
|1253
|27%
|Herrljunga
|895
|1136
|27%
|Emmaboda
|832
|1056
|27%
|Markaryd
|1062
|1347
|27%
|Kävlinge
|1056
|1339
|27%
|Karlshamn
|1038
|1316
|27%
|Åstorp
|1015
|1286
|27%
|Hammarö
|1084
|1373
|27%
|Västervik
|909
|1151
|27%
|Linköping
|1159
|1467
|27%
|Kristinehamn
|900
|1139
|27%
|Salem
|1248
|1579
|27%
|Borlänge
|1008
|1275
|26%
|Vansbro
|930
|1176
|26%
|Lysekil
|1020
|1289
|26%
|Söderhamn
|979
|1237
|26%
|Älmhult
|955
|1206
|26%
|Sotenäs
|1052
|1326
|26%
|Huddinge
|1210
|1525
|26%
|Ronneby
|980
|1234
|26%
|Södertälje
|1179
|1483
|26%
|Storfors
|908
|1142
|26%
|Katrineholm
|1055
|1326
|26%
|Arboga
|956
|1201
|26%
|Vårgårda
|976
|1226
|26%
|Örkelljunga
|942
|1183
|26%
|Skara
|912
|1145
|26%
|Härryda
|1159
|1455
|26%
|Stockholm
|1365
|1710
|25%
|Mark
|986
|1235
|25%
|Lindesberg
|929
|1163
|25%
|Örebro
|1175
|1470
|25%
|Nyköping
|1191
|1490
|25%
|Rättvik
|956
|1196
|25%
|Forshaga
|961
|1202
|25%
|Vaggeryd
|963
|1203
|25%
|Värnamo
|1053
|1314
|25%
|Mariestad
|954
|1190
|25%
|Sundsvall
|1057
|1318
|25%
|Filipstad
|987
|1230
|25%
|Uddevalla
|1032
|1286
|25%
|Skellefteå
|964
|1201
|25%
|Mora
|919
|1144
|24%
|Svenljunga
|933
|1161
|24%
|Göteborg
|1199
|1492
|24%
|Mellerud
|909
|1131
|24%
|Överkalix
|870
|1082
|24%
|Gällivare
|944
|1174
|24%
|Hallsberg
|966
|1201
|24%
|Gislaved
|999
|1242
|24%
|Eksjö
|970
|1205
|24%
|Vaxholm
|1328
|1648
|24%
|Halmstad
|1172
|1454
|24%
|Nässjö
|990
|1228
|24%
|Sundbyberg
|1241
|1539
|24%
|Båstad
|1146
|1420
|24%
|Kristianstad
|1067
|1322
|24%
|Bollebygd
|1129
|1398
|24%
|Gävle
|1035
|1281
|24%
|Simrishamn
|1112
|1376
|24%
|Gotland
|1128
|1395
|24%
|Hjo
|893
|1103
|24%
|Munkedal
|1036
|1279
|23%
|Ängelholm
|1088
|1343
|23%
|Hudiksvall
|1029
|1269
|23%
|Askersund
|915
|1128
|23%
|Osby
|936
|1153
|23%
|Mölndal
|1175
|1447
|23%
|Robertsfors
|873
|1075
|23%
|Norsjö
|749
|922
|23%
|Perstorp
|988
|1215
|23%
|Strömstad
|1019
|1253
|23%
|Lessebo
|931
|1144
|23%
|Köping
|1002
|1231
|23%
|Orsa
|934
|1147
|23%
|Nordmaling
|896
|1100
|23%
|Sävsjö
|941
|1155
|23%
|Nacka
|1482
|1819
|23%
|Oskarshamn
|1034
|1269
|23%
|Smedjebacken
|947
|1162
|23%
|Mullsjö
|964
|1182
|23%
|Östersund
|991
|1215
|23%
|Trosa
|1299
|1592
|23%
|Kalmar
|1155
|1415
|23%
|Norrtälje
|1245
|1525
|22%
|Boden
|939
|1150
|22%
|Olofström
|873
|1069
|22%
|Jokkmokk
|897
|1098
|22%
|Orust
|1023
|1252
|22%
|Hylte
|932
|1140
|22%
|Lidköping
|1014
|1239
|22%
|Karlsborg
|948
|1158
|22%
|Ovanåker
|920
|1123
|22%
|Österåker
|1265
|1544
|22%
|Åmål
|1014
|1237
|22%
|Säter
|984
|1200
|22%
|Eslöv
|1169
|1425
|22%
|Boxholm
|866
|1055
|22%
|Ödeshög
|874
|1064
|22%
|Heby
|1050
|1278
|22%
|Hällefors
|1011
|1230
|22%
|Dals-Ed
|986
|1199
|22%
|Gagnef
|1035
|1258
|22%
|Skövde
|1049
|1274
|21%
|Botkyrka
|1033
|1253
|21%
|Högsby
|872
|1057
|21%
|Degerfors
|939
|1138
|21%
|Åtvidaberg
|945
|1145
|21%
|Gullspång
|832
|1007
|21%
|Vimmerby
|923
|1117
|21%
|Vadstena
|985
|1192
|21%
|Torsås
|1022
|1236
|21%
|Ånge
|919
|1111
|21%
|Karlskrona
|1176
|1421
|21%
|Avesta
|1005
|1214
|21%
|Timrå
|1082
|1307
|21%
|Jönköping
|1059
|1279
|21%
|Oxelösund
|1065
|1286
|21%
|Hedemora
|1042
|1258
|21%
|Ockelbo
|1049
|1266
|21%
|Norberg
|880
|1062
|21%
|Falkenberg
|1151
|1389
|21%
|Surahammar
|1015
|1224
|21%
|Sorsele
|792
|955
|21%
|Sjöbo
|1090
|1314
|21%
|Habo
|1035
|1246
|20%
|Älvdalen
|942
|1132
|20%
|Falun
|1081
|1299
|20%
|Vännäs
|903
|1085
|20%
|Vänersborg
|1039
|1248
|20%
|Solna
|1387
|1666
|20%
|Staffanstorp
|1196
|1436
|20%
|Ydre
|932
|1119
|20%
|Motala
|974
|1169
|20%
|Sollentuna
|1244
|1493
|20%
|Nora
|985
|1182
|20%
|Kinda
|1027
|1232
|20%
|Lerum
|1194
|1432
|20%
|Ulricehamn
|1094
|1312
|20%
|Essunga
|924
|1108
|20%
|Landskrona
|1142
|1369
|20%
|Valdemarsvik
|936
|1122
|20%
|Nordanstig
|958
|1148
|20%
|Årjäng
|940
|1126
|20%
|Vindeln
|845
|1012
|20%
|Tyresö
|1214
|1452
|20%
|Härjedalen
|1008
|1205
|20%
|Övertorneå
|855
|1022
|20%
|Mjölby
|1046
|1249
|19%
|Mönsterås
|1010
|1206
|19%
|Färgelanda
|959
|1145
|19%
|Bjuv
|1089
|1300
|19%
|Alvesta
|1033
|1233
|19%
|Gnesta
|1098
|1310
|19%
|Tierp
|1096
|1307
|19%
|Tingsryd
|878
|1047
|19%
|Kramfors
|956
|1140
|19%
|Örnsköldsvik
|1118
|1333
|19%
|Krokom
|906
|1080
|19%
|Tanum
|1156
|1377
|19%
|Kil
|1048
|1247
|19%
|Lekeberg
|922
|1097
|19%
|Laxå
|988
|1175
|19%
|Hofors
|1054
|1252
|19%
|Leksand
|1058
|1256
|19%
|Dorotea
|868
|1029
|19%
|Ludvika
|1037
|1229
|19%
|Åre
|1140
|1351
|19%
|Vingåker
|1017
|1205
|18%
|Vara
|944
|1118
|18%
|Hultsfred
|867
|1026
|18%
|Sunne
|1020
|1207
|18%
|Skinnskatteberg
|984
|1164
|18%
|Hagfors
|947
|1118
|18%
|Malung-Sälen
|989
|1166
|18%
|Pajala
|913
|1075
|18%
|Hörby
|1106
|1302
|18%
|Bräcke
|901
|1060
|18%
|Bjurholm
|737
|866
|18%
|Bollnäs
|954
|1119
|17%
|Eda
|959
|1124
|17%
|Berg
|878
|1029
|17%
|Arvika
|965
|1130
|17%
|Uppvidinge
|922
|1079
|17%
|Karlskoga
|1043
|1220
|17%
|Bengtsfors
|902
|1054
|17%
|Östhammar
|1040
|1214
|17%
|Lilla Edet
|1083
|1264
|17%
|Åsele
|836
|974
|17%
|Älvkarleby
|1049
|1222
|16%
|Strömsund
|880
|1024
|16%
|Falköping
|990
|1150
|16%
|Härnösand
|972
|1123
|16%
|Grums
|1025
|1183
|15%
|Storuman
|812
|935
|15%
|Arjeplog
|1016
|1160
|14%
|Lycksele
|910
|1038
|14%
|Ragunda
|853
|972
|14%
|Bromölla
|990
|1126
|14%
|Kiruna
|1000
|1136
|14%
|Sölvesborg
|994
|1129
|14%
|Borgholm
|1066
|1210
|14%
|Vilhelmina
|945
|1065
|13%
|Haparanda
|1097
|1220
|11%
|Ljusdal
|1033
|1144
|11%
|Ljusnarsberg
|997
|1103
|11%
|Arvidsjaur
|923
|1018
|10%
|Älvsbyn
|969
|1022
|5%