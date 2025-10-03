Bostadsrättsmarknaden har det senaste året präglats av ett ökat utbud och relativt oförändrade priser. På längre sikt ser dock bilden annorlunda ut. Det konstaterar Fastighetsbyrån, som med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik har analyserat prisutvecklingen på bostadsrätter i Sverige.

På fem år har priserna på riksnivå ökat med 14 procent, vilket motsvarar 352 714 kronor. En blygsam ökning jämfört med prisökningar inom andra områden, och hur det sett ut historiskt, menar Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

– I Sverige har många fortfarande en bild av att priserna ska stiga tydligt år efter år men det kan vi inte förutsätta. Och skillnaderna mellan olika delar av landet är påtagliga. Lokala förutsättningar har stor betydelse och bostadskonsumenten behöver vara påläst och ha bra koll på marknadsläget på den aktuella orten, säger hon.

I Norrbottens län har priserna ökat som mest, med 26 procent. Följt av Skåne och Stockholm, som haft en prisuppgång på 19 respektive 17 procent.

Men det är inte alla län som visar en uppåtgående kurva. I Kalmar län har priserna sjunkit med sex procent de senaste fem åren, och i både Dalarna och Gävleborg har nedgången landat på fyra procent.

Sett till enskilda kommuner är det en som särskilt sticker ut. I Säffle kommun i Värmland har priserna ökat med 154 procent, vilket är den kommun med störst prisökning i hela landet.

Maria Larsson, som varit mäklare i Säffle kommun i över 30 år, menar dock att det finns en logisk förklaring bakom utvecklingen.

– I Säffle har vi både väldigt billiga lägenheter och ett fåtal betydligt dyrare, ofta mer centralt belägna. Skillnaden är att det under den här femårsperioden har sålts fler av de dyrare bostadsrätterna, medan det tidigare såldes fler billigare. Det gör att statistiken kan upplevas lite missvisande, säger hon.

Även Ljusdal och Hofors kommun i Gävleborgs län har haft kraftiga uppgångar, med 101 respektive 90 procent.