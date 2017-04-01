När Boverket nu lämnat lag- och förordningsförslag till regeringen om implementering av EU:s krav på nya byggnaders klimatpåverkan kan det konstateras att det blev ett mellanalternativ – trots att tunga branschföreträdare förespråkar skarpare krav.

Boverket föreslår att klimatgränsvärden för nya byggnaders utsläpp under byggskedet införs från den 1 januari 2030. Förslaget är en del av genomförandet av EU:s omarbetade direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD, och innebär att den nuvarande lagen om klimatdeklaration upphävs och ersätts av ett nytt tekniskt egenskapskrav i plan- och bygglagen.

Konkret innebär förslaget att ett flerbostadshus som byggs efter 2030 inte får ge upphov till mer än 235 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea under byggskedet. För kontor, skolor och förskolor sätts gränsen till 250 kilo, och för småhus till 130–150 kilo beroende på storlek. Idag ligger klimatpåverkan för ett typiskt flerbostadshus eller kontorsbyggnad på 350–380 kilo per kvadratmeter – de föreslagna gränsvärdena kräver alltså en minskning med ungefär 35 procent.

Boverket utredde tre alternativa ambitionsnivåer. Det skarpaste, alternativ 1, hade legat i linje med EU:s klimatmål om 55 procents utsläppsminskning till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Det minst ambitiösa, alternativ 3, baserades på Boverkets tidigare förslag från 2023 – men myndigheten bedömer nu att de nivåerna inte skulle ge någon styrande effekt, eftersom utsläppen väntas minska dit ändå till följd av EU:s utsläppshandelssystem och teknikutveckling.

Valet föll på mellanalternativet. Det sker trots att en stor majoritet av de aktörer som deltog i Boverkets hearing i augusti 2025 svarade att de förespråkade alternativ 1. I princip ingen förespråkade alternativ 3. Boverkets motivering till att ändå välja mellannivån är att det skarpaste alternativet bedöms ge för stora risker att företag – i synnerhet små och medelstora – slås ut.

– Boverket har under arbetets gång hintat om att man skulle landa i mittenalternativet så dagens besked får väl anses vara väntat, konstaterar Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Från och med 2028 gäller också ett krav på att beräkna och redovisa klimatpåverkan under byggnadens hela livscykel för byggnader över 1 000 kvadratmeter. Från 2030 gäller kravet alla nya byggnader. Det är en väsentlig utvidgning jämfört med nuvarande klimatdeklaration, som enbart omfattar byggskedet och bara delar av byggnaden.