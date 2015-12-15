Framtidstron inom handeln förblir dyster i augusti. Både dagligvaruhandeln och partihandeln backar. Det visar färska siffror från Svensk handel som undersökt företagens förväntningar på försäljning, lönsamhet och antalet anställda de kommande tre månaderna.

Enligt barometern tappar dagligvaruhandeln med 0,8 enheter i sin framtidsindikator och landar på 93,7 – klart under det neutrala värdet 100. Det är främst försäljningsutsikterna och bedömningen av antalet anställda som tynger.

– Det största problemet är att konsumenternas köpkraft har urholkats. Och problemet är övergripande, där vi ser att både fysiska butiker och e-handelsbutiker har det väldigt tufft, säger Viktor Schmidt, presschef på Svensk Handel.

Vi ser hur återhämtningen i handeln nu saktats ned, till stor del på grund av något högre inflation och att förväntningarna på räntesänkningar dämpats

Samtidigt går sällanköpshandeln mot strömmen med en ökning på 1,6 enheter sedan föregående månad. Augustis indikator hamnar därmed på 92,4. En glädjande nyhet menar Svensk Handel, som samtidigt konstaterar att ökningen är marginell och att mycket pekar på att osäkerheten fortsätter ligga som en våt filt över handelsföretagens framtidsutsikter.

– Månadens resultat är ett tydligt tecken på att handeln för tillfället är en avvaktande bransch. Vi ser hur återhämtningen i handeln nu saktats ned, till stor del på grund av något högre inflation och att förväntningarna på räntesänkningar dämpats. Vi tror att det finns ett stort antal oroliga handelsföretag runt om i landet, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Svensk Handel riktar i samma veva kritik mot Riksbankens beslut att vid sitt senaste besked lämna styrräntan oförändrad.

– Vi fortsätter att följa penningpolitiken noga, men även sittande regering har ett stort ansvar i att säkerställa att Handelslandet Sverige förblir livs- och konkurrenskraftigt. Vi har under längre tid fått höra att en stärkt köpkraft är ett prioriterat mål. Nu är det upp till bevis, och det är dags för kraftfulla finanspolitiska stimulanser. Vi hoppas på att detta hörsammas i den kommande höstbudgeten, säger Sofia Larsen.