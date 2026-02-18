Siffror från rapporten Rättsfallssamlingen 2025 från IMM visar att antalet mutbrottsdomar 2025 uppgick till 20, vilket är lägre än de två föregående åren. Totalt togs 57 åtal för mutbrott upp i svenska domstolar under 2025, jämfört med 58 åtal för 2024.

bygg- och anläggningsbranschen stod för 30 procent av alla mutbrottsdomar under 2025, jämfört med 18 procent 2024. Samtliga var grova mutbrott, av alla fängelsestraff som dömdes ut för mutbrott under 2025 kom 60 procent från fall inom bygg- och anläggningsbranschen.

Dessutom handlar det om stora summor, där pengar var den vanligaste mutformen under året.

Bland fjolårets domar var mutbeloppen i ett enda fall värt 5,5 miljoner kronor. I ett annat avsåg mutorna byggande av en bastu och ett garage samt renovering av ett hus till ett sammanlagt värde av 3,5 miljoner kronor. Det betalades även ut mutor i form av medverkan i ett fjällprojekt värt 2 miljoner kronor, billeasing samt sponsring av en idrottsverksamhet.

– Bygg- och anläggningsbranschen har under så många år, globalt och här hemma i Sverige, varit en högriskbransch. Men i stället för att branschen ska visa på framsteg i antikorruptionsarbetet är bilden att mutbrotten fortsätter vara grova. Nu måste branschen snart visa på framsteg i sitt antikorruptionsarbete, säger Parul Sharma, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor.