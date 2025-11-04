Det nyligen klubbade beslutet gör det möjligt för unga att tidigare börja samla kötid utan kostnad. Genom att kunna ställa sig i kö redan i tonåren ska fler få chansen att ta klivet ut i bostadsmarknaden.

– Vi vill göra det enklare för unga att ta första steget mot ett eget boende. Att registrera sig i bostadskön är ett viktigt första steg, och det ska inte kosta något innan man kan teckna ett kontrakt. Det här är ett konkret sätt att bidra till att fler unga får möjlighet att hitta en bostad, säger Anna Bergström, styrelseordförande för Uppsala Bostadsförmedling.

Förra året beslutade Uppsala Bostadsförmedling att det ska vara möjligt att ställa sig i kön redan från det år man fyller 16, i stället för dagen då man fyller år. Avgiftsfriheten gäller även ungdomar under 18 år som redan står i bostadskön. När man fyller 18 år måste man betala den ordinarie köavgiften.