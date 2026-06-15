Efter ett långt yrkesliv inom byggnads- och energiområdet har jag kommit till insikten att energieffektivisering aldrig kan vara ett mål i sig.

Fastighetsföretag finns inte till för att minimera energianvändningen. De finns till för att långsiktigt utveckla och förvalta byggnader som skapar värde för ägare, brukare och samhälle. Men energifrågan är viktig därför att den påverkar möjligheten att uppnå detta mål.

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Under lång tid har energifrågor i fastighetsbranschen huvudsakligen betraktats som en teknisk angelägenhet. Energiförbrukningen skulle mätas, analyseras och helst minskas. Tekniska system skulle optimeras och energieffektiviseringsåtgärder identifieras. Mycket har uppnåtts på detta område och kunskapen om byggnaders energianvändning har aldrig varit större än idag.

Detta strängt tekniska synsätt blir emellertid allt svårare att upprätthålla. Energipriser varierar, räntor förändras, regelverk utvecklas och underhållsbehoven växer i stora delar av fastighetsbeståndet. Samtidigt måste det fattas investeringsbeslut vars konsekvenser sträcker sig över flera decennier. Energifrågan har därmed blivit en del av ett betydligt större sammanhang än det rent tekniska.

Fastighetsägaren måste ständigt prioritera mellan olika användningar av begränsat kapital

I denna situation räcker det inte att analysera energieffektiviseringsåtgärder var för sig. Fastighetsägaren måste ständigt prioritera mellan olika användningar av begränsat kapital. En investering i energieffektivisering konkurrerar med investeringar i underhåll, hyresgästanpassningar, ombyggnad, tillgänglighet, trygghet och andra åtgärder som också påverkar fastigheternas framtida värde och attraktivitet.

Frågan är därför inte enbart hur mycket energi som kan sparas. Frågan är vilka investeringar som sammantaget skapar störst långsiktigt värde.

Detta perspektiv blir särskilt viktigt för fastighetsägare med större bestånd. Det som framstår som en självklar åtgärd i en enskild byggnad är inte nödvändigtvis den bästa användningen av kapitalet på portföljnivå. Beslut som är rationella för en byggnad kan visa sig mindre rationella när de betraktas utifrån hela fastighetsbeståndets behov och utvecklingsmöjligheter.

Samtidigt präglas framtiden av betydande osäkerheter. Ingen vet hur energipriser, räntor, klimatförutsättningar eller regelverk kommer att utvecklas under de kommande tjugo eller trettio åren. Ändå måste beslut fattas idag. Det innebär att fastighetsägare i ökande grad behöver komplettera traditionella energiberäkningar med scenarier, känslighetsanalyser och bedömningar av risk och robusthet.

Målet måste vara att fatta välgrundade beslut trots att framtiden är osäker

Framtiden kommer alltid att vara osäker.

Målet kan aldrig vara att förutsäga framtiden. Målet måste vara att fatta välgrundade beslut trots att framtiden är osäker.

Här får analysmodeller en ny roll. De används inte längre enbart för att uppskatta energianvändning utan också för att belysa konsekvenserna av olika strategiska vägval. Därmed utvecklas de från specialistverktyg till hjälpmedel för strategiska beslut.

Men även de mest avancerade analyser har sina begränsningar. Modeller kan beskriva konsekvenserna av olika antaganden, men de kan inte avgöra vilka risker ett företag bör acceptera eller vilka mål det bör sträva mot. Sådana avvägningar kommer alltid att vara lednings- och styrelsefrågor.

När energifrågan påverkar hur miljardbelopp investeras är den inte längre främst en teknisk fråga

Det innebär inte att styrelser ska överta energispecialisternas arbete. Tvärtom. Tekniska analyser och energikompetens blir viktigare än någonsin. Skillnaden är att energifrågorna i allt högre grad måste integreras med företagets investeringsstrategi, riskhantering och långsiktiga utveckling.

När energifrågan påverkar hur miljardbelopp investeras, vilka risker som accepteras och hur fastighetsbestånd utvecklas över decennier, är den inte längre främst en teknisk fråga. Den är en styrelsefråga.

Johnny Kronvall är tekn. dr och professor emeritus i byggteknik vid Malmö universitet. Han är byggnadsfysiker med erfarenhet från forskning, undervisning, konsultverksamhet och tillämpat utvecklingsarbete.