Svenskarna gillar sina grannar, särskilt de som bor i småhus där 90 procent säger att man tycker mycket eller ganska bra om sina närmaste granne. För boende i lägenhet är siffran 85 procent, men fler som svarar ganska bra än mycket bra. Siffrorna kommer från en enkätundersökning som Hemnet gjort till Grannens dag.

Men vad är det då folk stör sig på hos grannarna man inte uppskattar. Inte helt oväntat hög ljudnivå (16 procent) och att grannen är dåliga på att underhålla egna eller gemensamma ytor (12 procent).

Sofia Gärdsfors, vd för Störningsjouren i Göteborg, har arbetat med dessa frågor i åtta år. Hon har varit med på utryckningar där de allra flesta just handlar om ljudstörningar av olika slag. Fester och musik, barn som skriker, människor med psykiska problem och det som jouren kallar klamp och duns. Det sistnämnda något man sett ökat den senaste tiden.

– Innan pandemin var en rätt stor del av störningarna fester under helgerna som blev för högljudda. Sedan tycks det som att pandemin ändrade beteenden och vi ser inte lika många som klagar på det, däremot är det allt fler störningar där folk irriteras av ljud som kommer från dunsar och att någon klampar runt. Varför det är så vet jag inte, säger Sofia Gärdsfors.

Störningsjouren i Göteborg hanterar ärenden för allmännyttan och även de större privata värdarna, totalt 108 000 lägenheter är anslutna vilket innebär var tredje göteborgare.

– Tyvärr ser vi allt oftare psykisk ohälsa och inte minst ensamhet. Därför kör vi en stor kampanj inom allmännyttan som heter Säg hej och Våga bry dig. Att hälsa på sina grannar eller andra gör folk gladare och man kan känna sig mindre ensam. Det skapar även förutsättningar för ökad trygghet hos hyresgästerna, säger Sofia Gärdsfors.

Varför måste man ha en kampanj för att folk ska säga hej till varandra?

– Det är väl så det allmänna samhällsklimatet ser ut, att det finns en misstänksamhet hos oss. Vi måste stärka vårt civilkurage och hjälpa varandra. Som det vi såg under pandemin då grannar hjälpte äldre att handla. Civilkurage är även att höra av sig om man tror att grannar far illa.