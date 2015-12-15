I början av juli fick tusentals aspirerande studenter sina antagningsbesked. I samband med det sammanställde Studentbostadsföretagen en enkät som besvarats av över 80 studentbostadsaktörer. Enligt denna finns det goda chanser att få studentbostad till hösten.

– Ställer du dig i kö, söker aktivt och inte låser dig vid ett visst område eller boendeform finns det goda chanser att få studentbostad i hela landet. Korridorrum har till exempel ofta kort eller ingen kötid. Det är dessutom prisvärt och socialt om man som ny student snabbt vill komma in i studentlivet, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

Hälften av bostadsföretagen anger att det med stor säkerhet går att bli erbjuden en studentbostad till terminsstart som ny student. Endast fem procent anger att det är nästan eller helt omöjligt, en minskning från 29 procent förra året. De aktörer som uppger att de med säkerhet kan erbjuda bostad finns på totalt 24 olika studieorter.

[ Annons ]

Trycket är som störst mellan antagningsbesked och terminsstart, men fler studentbostäder blir ofta tillgängliga en bit in på höstterminen

Generellt är det enklare att få studentbostad på mindre och mellanstora studieorter, medan det kan vara svårare i de större städerna. Men även där är läget bättre med kortare kötider och fler tillgängliga studentbostäder.

– Trycket är som störst mellan antagningsbesked och terminsstart, men fler studentbostäder blir ofta tillgängliga en bit in på höstterminen. Så även om det känns svårt just nu – ge inte upp. Bostadsläget för nya studenter är bättre än på länge, säger Stina Olén.

Så här är läget på några av de större studieorterna:

Göteborg: Högt tryck på studentbostäder. Men flera aktörer anger att chanserna ökar under hösten. Korridorrum är lättast att få i början av läsåret.

Linköping: Här finns det möjlighet att få en studentbostad redan till terminsstart. Tipset är att söka hos flera aktörer och vara öppen för delat boende.

Luleå: Om man är öppen för lite olika boende alternativ är både eget och delat boende fullt möjligt.

Lund: De lokala aktörerna bedömer att de bostäder som finns tillgängliga vid terminsstart i stort sett täcker behovet från nya studenter.

Malmö: Efterfrågan är hög vid terminsstart, men genom att söka brett och vara öppen för olika lägen och bostadstyper är bedömningen att boende ska ordna sig under hösten för de flesta.

Stockholm: Tuff bostadsmarknad. Men för studenter har blivit bättre de senaste åren. Att få en bostad till terminsstart kan vara svårt. Men även här är tipset att söka hos flera aktörer och vara öppen för både delat boende och olika geografiska lägen.

Umeå: Högt tryck inför terminsstarten. Kommunen finansierar en akutrumsförmedling för studenter vid Umeå Universitet och SLU. Under hösten väntas läget bli bättre med framför allt korridorrum tillgängliga för snabb inflyttning.

Uppsala: Populär studieort, flera bolag anger att det är möjligt men inte garanterat att få en studentbostad till terminsstart.

Växjö: Här är det inga problem att få tag i studentbostad.

Örebro: Efterfrågan är hög inför höstterminen, men läget för nya studenter bedöms som mycket bra.