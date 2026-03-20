Det råder delade meningar om läget i den svenska ekonomin. Å ena sidan har hushållens ekonomi stärkts av lägre inflation, stigande reallöner och ett stabilare ränteläge. Å andra sidan skapar den geopolitiska turbulensen och kriget i Mellanöstern ökad pessimism som bromsar den optimism som tidigare börjat gro. Det slår HUI Research fast i årets första upplaga av Detaljhandelns konjunkturrapport, och väljer därför att skruva ned sin prognos för både hushållens konsumtion och BNP.

– Den ekonomiska bilden är splittrad. Vår bedömning är ändå att de positiva krafterna väger tyngst och att både ekonomin och detaljhandeln vänder uppåt under 2026 och 2027, säger William Lindquist, analytiker på HUI Research.

Under 2025 växte detaljhandelns omsättning med 4,7 procent, och sprängde därmed 1 000-miljardersvallen för första gången. Bakom siffran ligger en dämpad inflation och stärkta realinkomster som gav hushållen mer att röra sig med. För 2026 och 2027 räknar HUI med fortsatt tillväxt, om än i något lägre takt.

Prognosen för total detaljhandel i löpande priser uppgår till 4,0 procent för 2026 och 3,5 procent för 2027.

Sällanköpsvaruhandeln som länge kämpat i motvind uppges nu ha vänt. HUI bedömer att samtliga delbranscher har potential att utvecklas positivt, men varnar samtidigt för att omvärlden kan ställa till det.

– Geopolitisk oro riskerar att störa leveranskedjorna och dämpa hushållens vilja att göra större inköp, vilket främst skulle slå mot de kapitalkrävande branscherna, säger Emma Hernell, vd på HUI Research.

Den 1 april träder en tillfällig momssänkning på livsmedel i kraft. Effekten väntas bli lägre priser och ökade försäljningsvolymer. Prognosen för dagligvaruhandeln sätts till 0,5 procent i löpande priser för 2026, men i fasta priser är bilden mer positiv med en förväntad tillväxt på 3,0 procent.

– Dagligvaruhandeln står inför ett tydligt volymlyft under 2026. Värdetillväxten ser svagare ut, men det beror på lägre priser efter momssänkningen, inte på svag efterfrågan. Som konsument bör man dock ställa in sig på fortsatt volatila priser, avslutar William Lindquist.