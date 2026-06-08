

Produktivitetskommissionen pekade tydligt ut hur en fungerande bostadsmarknad är avgörande för övrig tillväxt i samhället. Och från både näringslivet och det offentliga hörs ständiga larm om hur bostadsbrist också innebär kompetensbrist. Så här ser Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet, på situationen.

Ser du bostadsmarknaden som ett hinder för vårdens kompetensförsörjning?

[ Annons ]

– Ja, absolut. Bostadssituationen är en strategisk kompetensfråga. Rapporten Sjuksköterskeindex 2025 visar att många sjuksköterskor inte har råd att bo där jobben finns – framför allt i Stockholm och Göteborg. När lönerna inte följer bostadsprisernas utveckling tvingas många bo långt från arbetsplatsen. Det gör yrket mindre attraktivt.

– Det handlar också om praktiska konsekvenser. De flesta kan inte åka kollektivt när de jobbar oregelbundna tider, utan är beroende av bilen. Och då betalar de i vissa fall upp till 2 500 kronor i månaden i parkeringsavgift på sjukhuset – av en lön som redan är för låg.

– Vi jobbar dygnet runt, året runt, alla årets dagar. Och jag måste säga: det är något fel i systemet när du med minst en treårig universitetsutbildning inte har råd med eget boende.

Vad anser du behöver göras?

– Vi behöver strukturella bostadspolitiska reformer och långsiktiga satsningar på löner och arbetsvillkor för samhällsbärande yrken. Sjuksköterskeindex pekar på flera konkreta åtgärder: ett statligt behovsprövat kontantlånestöd, rimliga amorteringskrav och möjligheter att begränsa extremt höga kvadratmeterpriser.

Våra medlemmar behöver orka ett helt yrkesliv och faktiskt få älska sitt yrke utan att de går sönder. Bostäder är en viktig pusselbit i detta

– Ytterst handlar det om att välfärdens yrken – som till 90 procent utövas av kvinnor – behövs i centrala delar av våra stora städer. Och något säger mig att hade det här varit mansdominerade yrken hade lönerna inte sett ut som de gör. Det är sorgligt att det fortfarande ska få vara så, 2026.

Vilken är den viktigaste frågan för Vårdförbundet i valet?

– Att det är tid för säker vård. I dag har vi färre vårdplatser, -intensivvårdsplatser och specialister än vi hade före pandemin. Samtidigt som en del läkare och forskare varnar för att en ny pandemi kan komma. Det är allvarligt.

– Våra medlemmar behöver orka ett helt yrkesliv och faktiskt få älska sitt yrke utan att de går sönder. Bostäder är en viktig pusselbit i detta. I varje val är vården bland de viktigaste frågorna för befolkningen. Cancerfondens rapport från i höstas visar att det gäller även bland unga. Det ger mig hopp.