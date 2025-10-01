När regeringsförlaget kom i måndags om att hyresgäster skulle få rätt att installera en egen laddpunkt, höjdes direkt kritiska röster. Johan Kleveland, Förbundsjurist hos Fastighetsägarna och Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen, dömde båda ut förslaget. Det skulle dels bli ett ingrepp i äganderätten, dels ha stor inverkan på fastighetens elsystem och dess dimensionering, sade Johan Kleveland till Fastighetstidningen.

Nu får de medhåll av forskaren Jonas Anund Vogel, doktor i energiteknik och föreståndare för kompetenscentrumet Dig-IT Lab. Han menar att det finns en risk att man missar möjligheten till systemlösningar om man ska genomföra lagändringen.

– Om man lagstiftar på detta vis leder det enbart till att göra systemet mer osäkert, dvs fler elbilsladdare utan struktur för när man skall ladda, vem som skall betala och inte heller skapa möjlighet för urladdning. Då kommer vi öka problemen istället för att lösa dem, säger han.

Han frågar sig varför man inte lyfter fram V2G (Vehicle to Grid), det vill säga möjligheten att använda elbilarnas batterier för att stötta elsystemet i hemmet eller i elnätet. Något som Fastighetstidningen skrivit om vid flera tillfällen.

Jonas Anund Vogel tycker att det låter kortsiktigt tänkt med laddpunkter, energianvändning och effekttoppar utan att ha en tanke om V2G.

– Rimligen borde byggnader och elbilar bli en del av energisystemet på sikt, och då vill vi ha fler bilar inkopplade som kan vara en del av vårt framtida flexibla och resilienta energisystem. Därmed borde man på nationell nivå vilja ha fler laddpunkter i varje fastighet, men då ha förberett för V2G och att byggnaden samt de inkopplade bilarna är noder i ett flexibelt energisystem.

Att enbart lagstifta om laddning i alla fastigheter verkar fel väg att gå, tycker han. Att lagstifta om att byggnaden skall vara en del av ett flexiblet och resilient energisystem skulle vara bättre.

– I stället för att installera laddpunkter bör man fundera på hur man kan installera V2G-punkter för laddning och urladdning. Och även ta upp denna punkt med elbils- och batteritillverkare, säger Jonas Anund Vogel.