I regeringens promemoria, som föranletts av ett EU-direktiv, föreslås lagändringar som innebär att nyttjanderättshavare, det vill säga hyresgäster, bostadsrättshavare och delägare i gemensamhetsanläggningar, får rätt att installera en laddningspunkt för eget bruk.

Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur är en viktig del i den gröna omställningen, och en lämplig service att erbjuda vid upplåtelse av parkeringar. Något som också skett och sker i allt större utsträckning.

Därför menar Fastighetsägarna att det saknas behov av att införa en rätt för nyttjanderättshavare att installera egen laddningspunkt.

– Vi ser utbyggnaden av elbilsladdning som något nödvändigt och positivt. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar var också tidigt på bollen och började erbjuda det. Så det finns redan en naturlig utbyggnad av infrastrukturen, säger Johan Kleveland, Förbundsjurist hos Fastighetsägarna.

Även om det behövs lagändring, eftersom EU-direktivet kräver det, har han synpunkter på hur man valt att lägga fram det i en svensk kontext. Genom förslagen får nämligen nyttjanderättshavare även rätt att nyttja delar av fastigheten som inte ingår i deras upplåtelse.

Att hyresgästen, och även boende som har parkering i närheten, men inte i huset skulle få rätt att installera laddpunkter där denne så önskar är både obefogat och osäkert, menar Johan Kleveland.

– Först och främst innebär en sådan rätt att äganderätten inskränks på ett orimligt sätt. I och med att man hittar på en helt ny rättighet som inte har funnits tidigare så sker det på bekostnad av äganderätten. Och det talar för att man inte ska göra en implementering mer omfattande nödvändigt. Vi invänder därmed mot den här en överimplementeringen. Det vill säga att man går alltså längre än vad direktivet kräver. Vi menar att rätten att installera bara ska gälla de som har en parkeringsplats i det hus de bor i.

Finns det något stort behov av det här? Har många hyresgäster krävt en egen laddplats?

– Nej, det är inte vår bild att hyresgäster vill äga sin egen laddpunkt. I den mån det finns ett behov så är det att ha tillgång till elbilsladdning. Och det erbjuder ju många hyresvärdar och bostadsrättföreningar som sagt. När det finns möjlighet att göra det så tillgodoser man det behov som kan tänkas finnas, säger Johan Kleveland.

En grundläggande princip inom svensk fastighetsrätt är att fastighetsägaren råder över sin mark

Även Riksbyggen avstyrker regeringens förslag, och anger liknande skäl som Fastighetsägarna. De är visserligen positiva till målet att underlätta för boende att få tillgång till laddpunkter, men att förslaget i sin nuvarande form riskerar att skapa betydande problem för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och andra fastighetsägare.

– En grundläggande princip inom svensk fastighetsrätt är att fastighetsägaren råder över sin mark. Förslaget innebär i praktiken en tvångsupplåtelse som riskerar att stå i strid med äganderätten, säger Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen.

Riksbyggens huvudkritik är att förslaget går längre än vad EU:s energiprestandadirektiv kräver. Organisationen pekar på flera praktiska problem: oklara kostnadsfördelningar, risker för elsystemens säkerhet och omfattande administration. Man menar också att lagstiftningen är svårläst och att regleringen borde samlas i en särskild lag.

Utöver det handlar det om att laddningspunkter kräver stark strömstyrka. Installation av sådana har därför stor inverkan på fastighetens elsystem och dess dimensionering. Johan Kleveland tycker det är olämpligt och riskabelt att någon annan än fastighetsägaren får rådighet över elsystemet.

– Elbilsladdare ansluts till husets elsystem och drar mycket ström. Så när fastighetsägare installerar elbilsladdare så gör man en bedömning av både hur många laddare man kan ha och vilken typ av laddare som ska installeras.

– Sedan är det lämpligt att installera lastbalansering – det vill säga, att laddarnas effekt minskar och ökar beroende på hur användningen ser ut. Gör man det på ett strategiskt sätt så kan man erbjuda flera elbilsladdare. Men det omöjliggörs om alla får installera sin egen laddare efter eget kynne, säger Johan Kleveland.

Ett annat problem är att uppsäkring och uppgradering av elnätet är dyrt och kräver stora investeringar. Det innebär att elanvändningen i en fastighet behöver optimeras för att undvika onödiga kostnader.

Då får du ju genast ett problem om någon har en väldigt kraftig elbilsladdare och använder den fullt ut vid en känslig tid på dygnet

I förslaget framgår att den boende ska bekosta elbilsladdare, men även den löpande kostnaden för elen man använder. Man ska inte kunna få gratis el så att säga.

Men de nya effekttaxorna som börjat införas nu och ska vara införda i hela landet 2027 innebär att det inte bara är säkringsstorleken som avgör nätavgiften, utan också hur mycket el man använder och när man använder den.

– Det innebär att om du har effekttoppar vid vissa tider på dygnet så kommer det leda till en totalt högre elnätstaxa. Då får du ju genast ett problem om någon har en väldigt kraftig elbilsladdare och använder den fullt ut vid en känslig tid på dygnet. Då kan det dra upp elnätavgiften totalt för fastigheten, vilket drabbar alla.

– Det ställer också större krav på en fastighetsägare som egentligen vill göra det som är syftet med elnätstaxan – att optimera elanvändningen i huset, säger Johan Kleveland.

Fakta / Det här gäller enligt EU-direktivet

”Medlemsstaterna ska undanröja hinder för installation av laddningspunkter i bostadsbyggnader med parkeringsplatser, särskilt kravet på att få tillstånd från hyresvärden eller delägare för en privat laddningspunkt för eget bruk.

En begäran från hyresgäster eller delägare om tillåtelse att installera laddinfrastruktur på en parkeringsplats får nekas endast om det finns allvarliga och berättigade skäl till detta.”