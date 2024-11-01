Det kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen (ABK) och Kristianstads kommun arrangerar den 24 september Skyddsrumsutmaningen – ett funktionstest där 60 personer tillbringar sex timmar i ett av ABK:s nybyggda skyddsrum i Östermalms Park. Bakom övningen står även Myndigheten för civilt försvar (MCF). Storskaliga funktionstest av det här slaget är ovanliga i Sverige – bara ett liknande test har genomförts sedan 1990-talet, i Västerås 2025. Det är också första gången allmänheten bjuds in att delta.

Testet sker under kontrollerade former och är inte tänkt att simulera den totala osäkerhet som präglar ett skarpt läge. Johan Rosander, skyddsrumsansvarig på ABK, är tydlig med vad övningen syftar till.

– Vi vill ju av förståeliga skäl inte vänta till att testa saker i skarpt läge. Därför är vi måna om att anpassa övningen så att den känns så skarp som möjligt för de som deltar – och att vi får dra generella slutsatser av testet.

Deltagarna får kortfattad information vid anmälan och mer detaljer dagen innan, för att hålla förutsättningarna så realistiska som möjligt. Under övningen mäts luftkvalitet och ljudvolym. Lärdomar hoppas man hämta kring hur skyddsrummen fungerar och bör fungera, tid för iordningställande, eventuella behov av extrautrustning, rutiner, information, ljudmiljö och hur man förhåller sig till strömavbrott och till varandra.

Jonas Rosenberg, kommunikationschef på ABK, lyfter fram en fråga som redan i planeringsstadiet visat sig värd att ta på allvar: vem tar ansvaret inne i rummet?

– Vi har identifierat att det hade kunnat underlätta i skarpt läge att ha en organisation i samhället för att ha någon eller några skyddsrumsansvariga som snabbt kan ta initiativet och styra upp en grupp skyddssökande kring exempelvis att veva ventilation, distribuera vatten och hantera toaletterna, säger Jonas Rosenberg.

Han ser också ett värde i att sprida mer grundläggande kunskap om hur ett skyddsrum faktiskt fungerar.

– Man måste hjälpas åt för att ventilationen ska fungera, det finns inget underlag att sitta eller ligga på annat än det man själv tar med sig, toalettbestyr görs i plasttunnor – det är saker som många inte känner till. Vi hoppas kunna bidra till ökad medvetenhet om vad man bör ha – och inte ha – med sig i ett skyddsrum.

Jonas Rosenberg tillägger att övningen även syftar till att ta fram underlag om vilken information som bör finnas på plats när ett skyddsrum används på allvar.

– Här hoppas vi kunna bidra med lärdomar som kan underlätta hur man arbetar med information på ett pedagogiskt sätt i skyddsrummen nationellt.

Övningen kompletteras av separata iordningställandetester i två skyddsrum. Johan Rosander berättar att de ska ge svar på vad som krävs för att ställa i ordning ett skyddsrum, om rätt verktyg och utrustning finns i grundutförandet och hur lång tid det faktiskt tar. Resultaten är tänkta att delas vidare och bidra till hur man arbetar med frågan nationellt.

Det knyter an till MCF:s planer att bygga upp en frivilligorganisation för att snabbt kunna iordningställa skyddsrum vid höjd beredskap. Johan Rosander ser övningen som ett bidrag till det arbetet.

– Att få ett systematiskt och strukturerat stöd till iordningställande är såklart positivt. Här kan vi förhoppningsvis bidra med data till fortsatt utredning, genom att vi nu också gör två iordningställandeövningar, både kopplat till tidsåtgång och till praktiska förutsättningar.

ABK förvaltar i dag cirka 150 skyddsrum i Kristianstads kommun och arbetar aktivt med upprustning i dialog med MCF sedan ett par år tillbaka.

– Fler än en tredjedel av våra 150 skyddsrum är hittills besiktigade och anmärkningar från MCF ska vara åtgärdade senast i höst, säger Johan Rosander.

Det är en status som är betydligt bättre än läget generellt i Sverige. Tre av fyra skyddsrum i landet är mer än 50 år gamla och uppgraderingen bromsas av att ersättningsfrågan fortfarande är olöst. Enligt den proposition regeringen lade fram i februari förtydligas visserligen underhållsansvaret. Men exempelvis Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, har pekat på att det fortsatt finns oklarheter kring vad som berättigar till statlig ersättning.

Sista anmälningsdag till Skyddsrumsutmaningen är den 1 juni.