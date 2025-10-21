Miljözonen, som innebär kraftigt begränsad tillgång för bilar med förbränningsmotor, ska omfatta området innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Syftet är att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten i de mest trafikerade delarna av innerstaden.

Miljözonen skulle träda i kraft 31 december 2024, men flera aktörer överklagade beslutet vilket ledde till en försening. Nu har Kammarrätten dock valt att neka prövningstillstånd till de aktörer som senast överklagat beslutet. Det slutgiltiga avgörandet ligger hos Transportstyrelsen, som under vintern väntas ta ställning till om förslaget ska bli verklighet.

Jag får en ganska stor klump i magen för våra medlemmar

Hos organisationen Företagarna väcker förslaget om miljözonen både oro och ilska. André Nilsson, expert miljö, klimat och infrastruktur på Företagarna, menar att konsekvensanalysen som staden gjort är under all kritik.

– Konsekvensanalysen har knappast gått in på hur det här påverkar våra medlemmar. Jag får en ganska stor klump i magen för de medlemmar som är verksamma i ett så känsligt handelsområde som Stockholm City när jag tänker på vad miljözonen skulle innebära för dem, säger han.

Han pekar också på forskning som tyder på att partiklar som kommer från bromsbeläggningen från tunga elbilar är betydligt farligare än de partiklar som kommer från förbränningsbränsle. Inte heller detta har räknats in i konsekvensanalysen.

André Nilsson menar att Företagarna är de första som förespråkar att man ska jobba tillsammans för att stärka city och att det självklart ska gå att andas i city. Enligt honom är dock ett av de största problemen att miljözonen är tänkt att omfatta ett mycket attraktivt område.

– Folk kommer från världens alla hörn för att njuta av butiker, restauranger och nöjen i city. Att förbjuda alla former av bilar som går på förbränningsmotorer är att slå undan benen för flera av verksamheterna och deras leverantörsled, säger han.

Utbyggnad av el-infrastruktur är ett tidskrävande arbete, och att det enligt flera aktörer satts en alldeles för kort tidsram för att infinna sig i de nya reglerna är en ytterligare anledning till missnöje. André Nilsson vill i stället se ett mer långsiktigt synsätt från staden.

– Många av våra medlemmar har inte fler än en till tre företagsbilar, de byts ut var femte eller tionde år. Då kan man helt enkelt inte ha policyförslag som ändrar sig på ett eller två år.

Många vill ställa om, men vi ser att det ofta är svårt att räkna hem den kalkylen

Han förklarar att företagare är vana vid att leva upp till högt satta krav, men att de måste få möjlighet att planera för dem. Inte minst är investeringsbeslut något som kan ta lång tid för småföretagare.

– Många vill ställa om, men vi ser att det ofta är svårt att räkna hem den kalkylen. En el-lastbil är dubbelt så dyr som en bränslelastbil om man räknar in hela livslängden. Incitamentet finns liksom inte där, säger André Nilsson.

Under våren genomförde Företagarna en egen undersökning med sina medlemmar i Stockholm där de fick ta ställning till beslutet om miljözonen. En majoritet på 70 procent svarade att de ser mycket negativt på förslaget om miljözon klass 3.

Företagen är enligt undersökningen medvetna om att man måste ta miljöhänsyn och vara delaktig i den gröna omställningen. Men förslaget om miljözon 3 upplevs som missriktat, och majoriteten tycker att miljözonerna generellt drabbar stadens företagsklimat negativt.

Om förslaget går igenom hos Transportstyrelsen kan Stockholms nya miljözon öppna redan till våren. Något som kommer skapa både logistiska och ekonomiska problem, enligt André Nilsson.

– Flera verksamheter kommer få både dyrare och försenade leveranser. Ta restauranger till exempel, de har väldigt specialiserade transporter som kommer bytas ut helt plötsligt. På kortare sikt kommer det också bli ännu svårare att konkurrera med näthandlare, något som många verksamheter i city redan är oroliga för, säger han.

André Nilsson lyfter också fram svårigheter med att tillkalla hantverkare vid akuta situationer, som exempelvis ett läckage i en fastighet. Då krävs det att man snabbt hittar en rörmokare som har en elbil, eftersom endast den får röra sig inom zonen.

Om man inför restriktioner utan att samtidigt skapa fungerande alternativ för logistik, leveranser och tillgänglighet blir risken väldigt stor att man skapar fler problem än vad man faktiskt löser

Han tillägger att miljöpolitik egentligen handlar om system, och att man måste ta höjd för att förstå de komplexa system som man vill förändra.

– Om man inför restriktioner utan att samtidigt skapa fungerande alternativ för logistik, leveranser och tillgänglighet blir risken väldigt stor att man skapar fler problem än vad man faktiskt löser.