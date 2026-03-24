Under 2024 inträffade 20 000 naturorsakade försäkringsskador, såsom skador till följd av översvämningar och stormar. För dessa skador betalade försäkringsbolagen ut skadeersättningar på över 1,2 miljarder kronor till drabbade försäkringstagare. Majoriteten av skadorna orsakades av höga flöden i vattendrag eller stormar.

Trygg-Hansas statistik för företagskunder visar att den vanligaste naturorsakade skadan inträffar på grund av skyfall och översvämning, där ligger siffran på 56 procent. Den näst mest återkommande naturskadan är till följd av stormar (23 procent).

Det framgår av undersökningen att 51 procent av företagare i hög grad tror att skador till följd av extremväder kommer att öka i Sverige. Samtidigt är det en av de risker som företagare känner sig minst förberedda på, 76 procent har inte vidtagit åtgärder för att skydda verksamheten mot extremväder så som skyfall, storm eller åska.

– Mindre bolag kanske inte tänker på riskerna kopplat till extremväder, men exempelvis strömavbrott vid stormar kan få stora konsekvenser och leda till dyra avbrott i verksamheten. Försäkringsskyddet för den här typen av skador blir allt viktigare för företagarna i takt med att skadorna ökar, säger Nicklas Larsen, chef för företagsmarknad och vd på Trygg-Hansa.

Nästan var femte företagare i mikroföretag mer färre än 10 anställda har ingen företagsförsäkring och den vanligaste anledningen är att man tror att hemförsäkringen täcker företaget.

Ett liknande tankesätt gäller för hyresgäster i kommersiella lokaler där många felaktigt utgår från att fastighetsägarens försäkring ger tillräckligt skydd.

– Vi märker att det är en vanlig missuppfattning hos företagare att fastighetsägarens försäkring täcker allt som sker i lokalen. Så är det sällan – därför är det viktigt att företag ser över sitt eget försäkringsbehov, säger Nicklas Larsen.

Han menar att de skadetrender som syns kombinerat med att hälften av alla företagare tror att skador till följd av extremväder kommer att öka i framtiden, visar att fler företagare behöver göra en riskbedömning.