I en nyligen publicerad artikelserie belyser Hem & Hyra de utmaningar som följer med införandet av digitala lägenhetslås. Trots att tekniken lovar smidigare och mer flexibla lösningar för både hyresvärdar och hyresgäster, finns det enligt både hyresgäster och hyresvärdar som Hem & Hyra varit i kontakt med frågetecken kvar att lösa innan den blir en självklar del av boendet.

Enligt en undersökning bland landets största hyresvärdar, som Hem & Hyra har genomfört, har sju av tio hyreshus digitala lås till port och allmänna utrymmen. Nu har allt fler börjat installera digitala lås även för lägenhetsdörrarna.

[ Annons ]

Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har gemensamt skrivit en rapport där de listar ett antal rekommendationer för hyresvärdar. En central punkt i rapporten är att digitala lägenhetslås måste gå att öppna både in- och utifrån, även om internet och el försvinner. Låsen bör även ha en form av reservström eller manuell nyckel som backup.

Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, menar att digitala lås kan vara en bra lösning i många fastigheter, men händelser som elavbrott eller åska visar att alla tekniska system kan påverkas.

– Därför är det viktigt att lösningar utformas robust och att det finns genomtänkta rutiner om tekniken tillfälligt slutar fungera. Fastighetsägare behöver ha goda förutsättningar att välja de lösningar som fungerar bäst i deras fastigheter, säger hon.

[ Annons ]

Många större bostadsbolag avvaktar dock fortfarande med att installera digitala lägenhetslås, däribland det allmännyttiga bostadsbolaget Poseidon.

– Vi har tittat på det i omgångar. Men i dagsläget tycker vi inte att det finns tillräckligt bra system för det sätt vi vill administrera eller säkerställa våra fastigheter på, säger Malin Eriksson Isberg, chef för fastighetsutveckling och tf säkerhetschef på Poseidon till Hem & Hyra.

Stefan Axelsson, professor i digital forensik vid Stockholms universitet, påpekar att den digitala säkerheten i Sverige generellt är för låg, och att digitala lås inte är något undantag. Han varnar för att tekniken, i en krissituation som exempelvis ett elavbrott eller cyberangrepp, kan få allvarliga konsekvenser.

– Om det skulle bli krig så vet vi att elförsörjningen kan försvinna eller bli väldigt skakig. Vi har även sett exempel på att en angripare går in för att förstöra alla IT-system. Även om mekaniska lås också kan haverera så är de betydligt mer driftsäkra, säger Stefan Axelsson till Hem & Hyra.