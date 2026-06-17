Energiföretagen Sverige presenterade i dag onsdag ny prisstatistik för fjärrvärme. Rubriken på pressmeddelandet lyder ”dämpad prishöjning”. Och det stämmer, i den meningen att ökningstakten har bromsat in. Priserna stiger alltså fortfarande med 4,6 till 4,7 procent beroende på huskategori.

Energiföretagen illustrerar i ett pressmeddelande utvecklingen med ett stapeldiagram över den årliga prisförändringen i procent. Det visar en tydligt fallande stapel för 2026 – vilket också är sant, om man mäter ökningstakt. Prisnivån syns inte i grafen.

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Genomsnittspriset för fjärrvärme är nu 1 276 kronor per megawattimme för större flerbostadshus, 1 308 kronor för mindre flerbostadshus och 1 351 kronor för småhus. I ett fyrtiotal nät genomfördes ingen höjning alls, eller till och med en sänkning. I ungefär lika många höjdes priset med tio procent eller mer. Statistiken bygger på drygt 400 fjärrvärmenät.

Energiföretagens förklaring till att priserna dämpats är att branschen nu hunnit ta igen de kostnadschocker som följde på Rysslands invasion av Ukraina 2022.

– Fjärrvärmebranschen har generellt varit en krockkudde för kunderna och tagit en betydande del av den kostnadssmäll som kom efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina, säger Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla vid Energiföretagen Sverige.

Bränslepriserna ökade stort och snabbt efter 2022, men prishöjningarna till fjärrvärmekunderna fördelades över flera år. Många fjärrvärmeföretag tycks nu ha kommit ikapp.

Fastighetsägarna välkomnar att ökningstakten bromsar in, men ser inte statistiken som skäl att slå sig till ro.

– Fjärrvärmen är en viktig del av det svenska energisystemet och det är positivt att prisökningarna nu verkar dämpas. Samtidigt kommer detta efter flera år av kraftiga höjningar för många kunder. Därför räcker det inte med lägre prisökningar framåt. För att stärka förtroendet för fjärrvärmen behövs också ett modernt kundskydd där kunder får möjlighet att få både priser och avtalsvillkor prövade. En väl fungerande fjärrvärmemarknad måste vara bra både för producenter och kunder, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.