Bostadsrättsföreningarnas sparande till framtida underhåll ökade med 12,5 procent under fjolåret och når därmed den högsta nivån på fem år. Samtidigt höjdes den genomsnittliga avgiften med 6 procent. Det visar HSB:s rapport ”Sveriges bostadsrättsbarometer 2026”, som bygger på nyckeltal från nära 4 300 föreningar med över 320 000 lägenheter.

– Det är väldigt glädjande att bostadsrättsföreningarna lyckats vända den negativa sparandetrenden efter flera tuffa år. Det tyder på att både medvetenheten och handlingskraften ökat bland landets styrelser, säger Cecilia Jutell, analys och rådgivning på HSB.

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Räntekostnaderna sjönk med 2 procent, samtidigt steg driftkostnaderna med 3,5 procent och skuldsättningen ökade med 2,8 procent.

– Driftkostnaderna ökar på en ny nivå, betydligt mer än inflationen. Riktlinjen om en årlig avgiftsindexering om 2 procent är i dag en gammal sanning. De kommande åren behövs mer, samtidigt som styrelser behöver prioritera kostnadssänkningar, säger Cecilia Jutell.

För att hålla nere kostnaderna rekommenderar Jutell energieffektiviseringar, ränteförhandling och underhåll i tid.

– Den genomsnittliga föreningen mår bättre än året innan. Samtidigt går det inte att blunda för att en relativt stor andel bygger upp en kraftig underhållsskuld. Var tionde förening sparar illavarslande lite och behöver vidta åtgärder omgående, avslutar Cecilia Jutell.