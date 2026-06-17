Svensk Handels senaste rapport visar att stölderna i svensk detaljhandel nu är på den högsta nivå som hittills uppmätts. Och under årets första kvartal har 46 procent av landets butiker utsatts för brott eller hotfullt beteende – en ökning med 12 procent jämfört med samma period i fjol, enligt Svensk Handels trygghetsbarometer.

Den ökande brottsligheten har samtidigt ökat trycket på det brottsförebyggande arbetet i landets kommuner. Allt fler kommuner arbetar i dag mer strukturerat med kontinuerliga lägesbilder och uppföljning av lokala brottsproblem, enligt en ny analys från Ica Sverige. Samtidigt pekar analysen på att samverkan med näringslivet inte utvecklas i samma takt.

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– Vi ser att kommunerna har tagit viktiga steg framåt, men trygghetsarbetet blir inte fullt ut effektivt om näringslivet lämnas utanför. Ica-handlare har en unik kunskap om lokala brottsmönster. Tillsammans med kommuner, polis och andra aktörer finns förutsättningar att omsätta analys i verklig förändring, säger Fredrik Söderberg, vice vd för ICA Handlarnas Förbund.

En som dock lyckats etablera ett sådant samarbete är Joakim Johansson, som driver en Ica Kvantum-butik i Hässleholm i Skåne. Sedan drygt ett år tillbaka arbetar butiken tillsammans med kommunen, polisen, fastighetsägaren, det lokala väktarbolaget och andra aktörer i området.

– Bland det viktigaste har varit att få dela upplevelser och skapa en gemensam bild av situationen, vilka individer som återkommande besöker platsen, vilka utmaningar som verksamheten upplever i vardagen och hur våra olika kompetenser och möjligheter att påverka bäst kan komma till sin rätt, berättar han.

Upprinnelsen till samarbetet är enligt Joakim Johansson återkommande oroligheter i området, med omfattande stölder och annan brottslighet som skapat en otrygg miljö.

– Det har handlat om att kunna sätta in resurser där de gör som mest skillnad, göra förändringar i miljön och aktivera olika ytor för att få till mer rörelse. Vi har också tillsammans genom detta samarbete lyckats få till ett politiskt beslut om ett förbud mot att konsumera alkohol i området, säger han.

Men en lika viktig del har varit att fånga upp och stötta individer i utsatthet, menar Joakim Johansson.

– I slutändan är det ett samhälle vi lever och verkar i, där vi behöver vara lite mer nyfikna på vad som ligger till grund och hur vi kan försöka stötta främst kommunen i sitt förebyggande arbete. I det här fallet har vi bland annat samverkat med socialtjänsten, som har varit på plats och bedrivit uppsökande verksamhet, inte minst riktad mot unga personer.

I dag har situationen i området förbättrats. Brotten har minskat, och Joakim Johansson beskriver platsen som tryggare än tidigare.

En viktig framgångsfaktor har enligt honom varit ett nära samarbete med fastighetsägaren Riksbyggen, där fastighetsförvaltaren i samarbetsgruppen haft mandat att fatta och genomföra snabba beslut.

– Det måste finnas en tydlig struktur och inga oklarheter kring vem som kan besluta om vad. Annars riskerar frågor att fastna och dra ut på tiden, säger Joakim Johansson och tillägger:

–Det är också viktigt att fastighetsägare vill vara med och ta ansvar för tryggheten på platsen. I vårt fall har Riksbyggen bland annat satt upp staket och grindar vid behov och varit lyhörda för våra idéer som företag. Genom att tillsammans se över den fysiska miljön har vi kunnat skapa en tryggare plats för kunder, medarbetare och boende.