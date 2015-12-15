Fastighetsgränser märks i dag huvudsakligen ut fysiskt som en sträckning på marken. Det har från flera håll, bland annat Riksrevisionen, påpekats det omständliga i att banka ner fastighetsgränser med metallrör och stolpar i marken. De idag fysiska gränsmarkörerna kan också över tid ha försvunnit, flyttats eller på annat sätt blivit osäkra för lägesbedömningen, vilket kan leda till oklarheter kring gränssträckningen. Något som i sin tur kan medföra till exempel tvister och försenade byggprojekt.

Bengt Kjellson, före detta generaldirektör för Lantmäteriet, har haft regeringens uppdrag att utreda en övergång till gränser som bestäms i digitala koordinater, som förväntas bli mer beständiga och exakta.

Nu är utredningen klar.

– Koordinatbestämda fastighetsgränser har flera fördelar, bland annat kan det innebära en minskad arbetsinsats för markeringsarbeten och därmed lägre förrättningskostnader. Detta är ett viktigt steg för att korta lantmäterimyndigheternas ledtider. Det finns även utrymme för betydande effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen, när systemet blir digitalt. Det möjliggör nya arbetsmetoder vilket i sin tur kan effektivisera kommunernas och Lantmäteriets arbete och korta ledtiderna, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Utredningens förslag är att gränser för traditionella fastigheter och marksamfälligheter i framtiden ska bestämmas med koordinater. Det ska ske genom att sträckningen av en fastighetsgräns definieras av gränspunkter, vars lägen bestäms med koordinater. På detta sätt kan gränserna redovisas helt digitalt.

Fastighetsägarna gav 2018 ut en rapport, tillsammans med Byggherrarna och Byggföretagen, där koordinatbestämda fastighetsgränser var ett av åtta förslag för att utveckla svensk fastighetsbildning.

Jag imponeras av utredaren och utredningssekretariatet

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, har ingått i utredningen som expert.

– Jag imponeras av utredaren och utredningssekretariatet som verkligen arbetat inkluderande och vridit och vänt på olika frågor och eventualiteter som kan uppstå vid detta systemskifte.

Rikard Silverfur menar att de förslag som nu har presenterats är välkomna.

– Vi gör samma bedömning att fastighetsbildningsprocessen kan effektiviseras och därmed kan de ständigt diskuterade avgifterna förhoppningsvis sänkas, säger Rikard Silverfur.

Övergången ska enligt förslaget ske när nya fastighetsgränser bildas samt när det råder oklarhet om hur en gräns går. Det ska enligt förslaget också införas en ny lantmäteriåtgärd för att koordinatbestämma befintliga och rättsligt klara fastighetsgränser. Åtgärden kan närmast förklaras som om att man ”översätter” en gräns från fysiska gränsmärken till koordinater.

Ärenden om koordinatbestämning av gränser inom områden där fråga om detaljplan har väckts ska handläggas skyndsamt. När det väl finns koordinatbestämda gränser ska det vara exklusiv bevisning om var gränserna går.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2029.