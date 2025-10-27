I årets fjärrvärmerapport från Nils Holgersson konstateras att ett enskilt bolag – Solör Bioenergi – äger de tio fjärrvärmenät med högst prisnivå i Sverige. Ett av dessa är i Falköping där Fastighetsägarna Skaraborg under lång tid uttryckt stark kritik. Medlingsförsöket i Fjärrvärmenämnden i våras blev dock resultatlöst. Även en anmälan till Energimarknadsinspektionen avslogs. I augusti gjordes en ny anmälan till Konkurrensverket – fortfarande ett pågående ärende.

Frustrerade över vad man anser vara bristande transparens i prissättningen riktar Fastighetsägarna nu skarp kritik i ett öppet brev till vd för Solör Bioenergi Anders Pettersson och styrelseordförande Martinus Brandal.

[ Annons ]

– Vi förväntar oss att bolagsledningen tar ansvar och redovisar hur prissättningen i Falköping ser ut, varför den avviker så kraftigt från jämförbara kommuner, samt hur man avser återställa kundernas förtroende, säger Alma Ohlin, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna.

Från Solörs håll har man tidigare hänvisat till att man inte anser det relevant att jämföra olika fjärrvärmeanläggningar och att det höga priset beror på att Solör till 100 procent biobränslebaserade.

Fastighetsägarna menar dock i sitt brev att:

[ Annons ]

”Vi vill påminna om att Solör tidigare har lovat att sänka fjärrvärmepriset om bränslepriserna går ner. Nu har bränslepriserna sjunkit markant, men någon motsvarande prisminskning för kunderna har inte skett. Detta väcker allvarliga frågor om trovärdighet och ansvarstagande.”

I kontakt med Solörs menar Alma Ohlin att lokala representanter har hänvisat till att de inte kan svara på frågor om ekonomi och prissättning, utan hänvisar vidare till bolagsledningen.

– Vi förväntar oss att bolagsledningen tar ansvar och redovisar hur prissättningen i Falköping ser ut, varför den avviker så kraftigt från jämförbara kommuner, samt hur man avser återställa kundernas förtroende, säger Alma Ohlin.

Här är fem frågor Alma Ohlin inte anser sig få svar på:

• Man är redan dyrast i landet – hur kan man då motivera ytterligare höjningar?

• Solör hävdade att priserna kan justeras nedåt om bränslepriserna sjunker. Varför har det inte gjorts?

• Vid medlingen förra året lovade Solör ökad insyn i resultaträkningen. Varför har denna transparens inte levererats i praktiken?

• Solör i Falköping har under flera år redovisat betydande vinster. Är inte det ett tillräckligt starkt ekonomiskt utrymme för att kunna undvika ytterligare prisökningar?

• Att allt fler kunder kopplar bort sig från fjärrvärmen till andra värmekällor på grund av höga priser – ser inte Solör det som ett hot mot långsiktig hållbarhet och investeringar?

Fastighetsägarna Skaraborg uppmanar Solör Bioenergi att snarast påbörja ett konkret arbete för att få ner priserna till en rimlig nivå.

– Solör har möjlighet att visa att de tar sina kunder och sitt samhällsansvar på allvar, men det kräver handling – inte fler löften utan innehåll, avslutar Alma Ohlin.

Svaret från Solör är dock kort.

– Vi har svarat på argumenten flera gånger. Att Alma inte vill förstå kan jag tyvärr inte hjälpa till med. Vi kommenterar inte något ytterligare, låter Pär Westborg, marknadschef på Solör Bioenergi, hälsa via mejl.

Framöver kan det dock komma tydligare myndighetskrav som reglerar krav på transparens. Energimarknadsinspektionen (EI) har i uppdrag att utreda ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden. Där konstaterar man, utan att peka på specifika bolag, att informationen till kunderna skiftar mycket mellan de olika fjärrvärmeföretagen.

– Det kommer det nya lagar och regler från EU:s energieffektivitetsdirektiv som handlar om att fjärrvärmeföretagen ska informera kunderna vid en prisändring på ett transparent och begripligt sätt. Alltså så ska kunden förstå vad som motiverar prishöjningen, sa Johan Nilsson på Ei till Fastighetstidningen i för en dryg månad sedan.