Polisregion Stockholm växer långsammare än andra regioner, och bristen på bostäder har blivit ett hinder för att rekrytera fler poliser till länet. För att förbättra läget samarbetar regionen sedan 2024 med fastighetsägare för att underlätta för polisstudenter, polisaspiranter och nyrekryterade poliser från andra delar av landet som fått arbete i Stockholm.



Nu fortsätter pilotprojektet Bostadshjälpen tills vidare, något Tobias Lövström, tillförordnad HR-chef i Polisregion Stockholm, ser positivt på.

– Vi behöver bli fler poliser i Stockholm och arbetar på flera fronter för att fler ska söka sig till vår region. Den som vill arbeta som polis i Stockholm ska inte hindras av att det är svårt att hitta en bostad. Därför är det här projektet viktigt och ett arbete vi behöver fortsätta med för att öka polisnärvaron i regionen, säger han.

Fram till februari 2026 har omkring 600 personer fått hjälp med bostad – både poliser under utbildning och redan färdiga poliser som rekryterats till regionen.