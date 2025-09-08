Årets upplaga av Svensk Fastighetsförmedlings trendrapport visar att den låga grannkontakten i landet håller i sig. En majoritet, 54 procent, uppger att de endast möter sina grannar i förbifarten, och var tionde har ingen kontakt alls. Samtidigt visar siffrorna att 61 procent kan tänka sig att engagera sig mer i sitt grannskap.

När Svensk Fastighetsförmedling frågar om vad som kännetecknar den ideala grannen, toppar två egenskaper listan: en trevlig person att småprata med, samt en lugn granne som inte stör.

Här visar undersökningen att nästan hälften anser att det viktigaste för ett fungerande grannskap är att följa vissa oskrivna regler. De vanligaste irritationsmomenten är oväsen och hög musik, tätt följt av otrevligt bemötande och grannar som aldrig hälsar.

– Vi vet sedan tidigare att grannrelationer har stor betydelse för vår trivsel och upplevda trygghet. I år ser vi tydligt att det även finns en längtan efter mer kontakt – men också ett behov av att samspelet sker på rätt sätt och med hänsyn. Det är en balansgång mellan att vara social och att respektera andras gränser, säger Jennie Skogsborn Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling och ansvarig för Trendrapporten.

Enligt undersökningen anpassar två av tre svenskar aktivt sitt beteende efter sådana oskrivna regler eller sociala normer. Men beteendet skiljer sig åt mellan olika delar av landet. I Skåne svarar 70 procent att de aktivt anpassar sig efter oskrivna regler, att jämföra med 54 procent i region Norr, som omfattar Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.