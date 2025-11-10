Ett av förslagen är att införa ett tak på högst två underentreprenörsled i högrisksektorer som byggbranschen. I en intervju med Byggindustrin berättar EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S) att nya regler kan bli verklighet redan under den nuvarande mandatperioden.

Det bör dock tilläggas att det är en lång väg innan någon exakt utformning av ett regelverk finns på pränt. I nuläget är det enbart ett initiativ från parlamentet.

[ Annons ]

– Jag har stora förhoppningar om att vi ska kunna hitta en majoritet för att begränsa missbruket av långa underentreprenörskedjor. Det finns en samsyn på problemet, som vi ser inte bara i Sverige utan i de flesta europeiska länder, säger Johan Danielsson till Byggindustrin.

Han leder arbetet med en initiativrapport som ska ligga till grund för ett kommande direktiv. Rapporten presenterades redan i juli och föreslår utöver ett tak på två underentreprenörsled även huvudentreprenörsansvar, registrering och licensiering av arbetsförmedlare samt skärpt tillsyn, med minst en inspektör per 10 000 arbetstagare.

Johan Danielsson menar att begränsa antalet underentreprenörer är ett indirekt sätt att främja direktanställning, och betonar att reglerna bör gälla samtliga byggprojekt, inte bara offentliga upphandlingar.

[ Annons ]

Förhandlingarna i parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor är pågående. Nästa steg blir att försöka samla en bred majoritet och påverka EU-kommissionen.

– Tanken med den här rapporten är att påverka EU-kommissionens agenda. De har aviserat att de tittar på frågan och vi vill visa att vi förväntar oss att det kommer ett lagförslag, säger Johan Danielsson.

Det kan alltså dröja innan några nya regler blir verklighet, men frågan har fått ny aktualitet efter flera allvarliga byggolyckor och rapporter om bristande kontroll på arbetsplatser. EU-kommissionen har redan pekat ut de långa kedjorna som en av byggsektorns största utmaningar.