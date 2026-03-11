För ett år sedan var framtiden oviss för coliving-bolaget Colive. Flera pågående rättsprocesser och ett i grunden oklart rättsläge kring hur delningsbostäder ska hyressättas fick bolaget att blöda ekonomiskt. Frågan var om verksamheten ens skulle överleva.

Nu tar bolaget i stället ett steg framåt. Colive går samman med Udda, som sedan 2020 verkat inom samma bransch, för att växla upp satsningen på den svenska marknaden.

– Vi har sett ett behov av konsolidering i branschen. Det här gör det möjligt för oss att växa till en kritisk massa och accelerera utvecklingen av nya communitybaserade boendemiljöer, säger Colives vd Niklas Andersson och antyder i samma veva att fler nyheter är att vänta.

Niklas Andersson konstaterar att den senaste tiden varit turbulent för bolaget. Samtidigt menar han att coliving som boendeform nu har fått sitt genombrott – inte minst till följd av de nya regler som väntas träda i kraft den 1 juli i år.

– Det är en stor vinst att delningsboende nu ser ut att uttryckligen erkännas i lag, och att reglerna för blockhyror blir tydligare, säger han och tillägger:

– Äntligen får vi gehör för det vi har kämpat för så länge. Vi kommer bort från de godtyckliga bedömningarna och får en större förutsägbarhet.

Den kanske viktigaste förändringen, menar Niklas Andersson, är att det framöver blir möjligt att avtala om en hyra som inte strikt utgår från den traditionella bruksvärdesmodellen, utan även tar hänsyn till service och de faktiska kostnader som följer av ett delningsboende.

– Det har aldrig varit vår affärsmodell eller ambition att ta onödigt höga hyror. Däremot vill vi kunna ta betalt för det vi faktiskt levererar och för det som ingår i ett delningsboende – utöver själva ytan.

Samtidigt kvarstår vissa frågetecken kring hur reglerna kommer att fungera i praktiken.

– Hur ska till exempel ett kök som delas av fem eller sex personer klassificeras i bruksvärdet jämfört med ett kök som delas av tre personer?

Och det ger inte lagförslaget något tydligt svar på?



– Jag ska inte säga att det inte gör det, men det måste prövas i praktiken. När de stora dragen i regelverket nu förhoppningsvis faller på plats tror jag att det här blir nästa fråga. Men oavsett ser vi väldigt positivt på de förändringar som väntar.

