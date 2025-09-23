Under pandemin ökade e-handeln markant och cirka 17 procent av inköpen inom detaljhandeln gjordes på nätet. Därefter föll e-handeln tillbaka och låg 2023 på runt 14 procent.

Den senaste rapporten från E-barometern som PostNord tar fram i samarbete med HUI Research visar på att e-handeln ytterligare tagit fart. Under andra kvartalet jämfört med första kvartalet ökade omsättningen med 9 procent. Sammantaget för all detaljhandel är siffran 4,5 procent.

Bäst inom e-handel har det gått för möbel- och heminredning (+20 procent) och hemelektronik (+10 procent). Men det är från rätt låga nivåer.

– Vi tror att de höjda rot-avdragen haft en gynnsam effekt då fler renoverat och vill ha ny inredning, säger Jan Jakobsson, chef E-handel på PostNord.

Även e-handeln på apotek ökar (+17 procent) och har så gjort under en längre tid. Apoteksvaror är en tacksam produkt för e-handeln som inte kräver att man ser och provar varan. Lite som böcker där e-handeln slagit ut många boklådor över landet. Men fysiska böcker i papper tappar mark mot ljudböcker och annat streamat material. Bok är den enda bransch som minskat (-5 procent) i mätningen av e-handeln.

Secondhand-trenden är fortsatt stark och 3 procent av konsumenterna har handlat second hand från en traditionell e-handlare. Det är framför allt yngre som köper secondhand. En annan växande trend är också att shoppa kläder via sociala medier – ungefär en femtedel av svenskarna gör det i dag.

En mindre miljövänlig trend är att köp från utländsk e-handel även ökar. 4 av 10 svenska e-handelskonsumenter har under det senaste året e-handlat en vara från utlandet. Vanligast var att handla från Kina, 27 procent av konsumenterna gjorde sitt senaste köp därifrån. Enligt Paketindex för Q2 stod e-handeln från utlandet för 14,4 miljoner paket, vilket är en utveckling med cirka 29 procent jämfört med förra året.

Nu har mig veterligen de flesta butiker någon typ av e-handel

I vilken mån den fysiska handeln fortsatt kommer att påverkas av e-handeln har e-barometern inte analyserat.

– Det finns förstås områden, som apotek, där jag har svårt att tro att det inte kommer att påverkas. Nu har mig veterligen de flesta butiker någon typ av e-handel, möjligen en och annan lågprismarknad som saknar sådan kanal, säger Jan Jakobsson.