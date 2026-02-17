När pandemin svepte över Sverige var det förstås många som valde att hålla sig borta från butiker och e-handeln fick ett kraftigt lyft. Men den fysiska handeln repade sig i början av 2001 och i E-barometern från PostNord var det närmare 60 procent som svarade att deras senaste inköp gjordes i fysisk handel.

När samma fråga ställdes sista kvartalet 2025 var det 47 procent som svarade fysisk butik och 49 procent e-handel. Kanske tecken på ett skifte och att gapet kommer att växa. Eller mer en effekt av att just det kvartalet var det black-week då många köps gör på nätet. Det är framför allt personer under 50 år som e-handlar. Av de över 65 år är andelen 34 procent som uppgav att deras senaste köp var på nätet.

Påpekas bör att inköp i dagligvaruhandeln inte är med i denna statistik. När det kommer till mat och diskmedel med mera så är det bara fyra procent av omsättningen som köps över nätet.

2025 var ett rekordår för e-handeln som uppvisade en tillväxt på 10 procent jämfört med året innan. Omsättningen online uppgick till 153 miljarder kronor, vilket överstiger den tidigare rekordnoteringen från 2021 då det 146 miljarder.

PostNords e-handelsexpert Jan Jakobsson anser att e-handeln idag har mognat vilket gör att många av de barnsjukdomar som branschen drogs med i början har botats.

– Logistiklösningar med automation, hemleveranser med olika ombud och paketboxar har lett till ökad smidighet vilket ger effekt. Konsumenter märker att man spar tid vilket är allt viktigare får många.

Branscher som mest ökat sin e-handel är apotek och möbler/heminredning, när med en helårstillväxt på 18 procent.

– Möbler och heminredning är ofta inköp som görs i symbios med den fysiska handeln. Man tittar och känner på varan i butiken och gör sedan inköpet på nätet, säger Jan Jakobsson.

En trend som redan börjat i USA är att låta så kallade AI-agenter hjälpa till med köpet. Agenten får uppgiften att utforska sortiment, jämföra alternativ och priser och sedan även genomföra köpet. Det är en teknik som snart även kommer erbjudas svenska konsumenter.

Under 2025 kunde konsumenter i USA för första gången handla direkt via AI-agenter.2) Även om denna möjlighet ännu inte finns i Sverige kan svenska konsumenter redan idag använda AI för att utforska sortiment, jämföra alternativ och hitta produkter som passar deras behov.3