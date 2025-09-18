I rapporten Hur sköter sig hyresvärdarna? hävdar Hyresgästföreningen att det finns ett kraftigt växande missnöje bland hyresgästerna. Allt färre anser att hyran motsvarar det man får tillbaka och beskriver utvecklingen som en ”krympflation” i boendet, stigande hyror men minskat värde för pengarna. De pekar på försämrad service, längre väntetider för reparationer och svårare kontakt med hyresvärden.

Fastighetstidningen har tidigare intervjuat Fastighetsägarna om frågan, där de ställer sig frågande till metodiken.

I en debattartikel i Altinget svarar nu Cathrine Holgersson, vd Sveriges Allmännytta och Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna, gemensamt på Hyresgästföreningens krav på hyressänkningar. Enligt dem skulle lägre hyror leda till att fastighetsägare och bostadsbolag tvingas spara på underhåll, skjuta upp investeringar och minska servicen – vilket i slutändan drabbar hyresgästerna själva.

Debattörerna påpekar att hyresgäster, trots ökade levnadskostnader, haft en mer skyddad ekonomisk situation än andra boendeformer. Medan hyrorna ökat med 15 procent på tre år, har kostnaderna för villa- och bostadsrättsägare stigit med runt 30 procent. Samtidigt har fastighetsägarnas egna kostnader ökat i samma takt, och har alltså enligt debattörerna redan tagit en stor del av de kraftigt höjda kostnaderna.

De ifrågasätter också Hyresgästföreningens bild av ett växande missnöje bland hyresgästerna.

“Tittar man närmare på Hyresgästföreningens egen undersökning framgår också att tre av fyra hyresgäster faktiskt är nöjda. Samma slutsats drogs också undersökningen från samma leverantör så senast som i våras, där nöjdheten låg stabilt över 80 procent”, skriver Cathrine Holgersson och Anders Holmestig.

En central kritik riktas mot Hyresgästföreningens agerande i hyresförhandlingarna. Debattörerna menar att kravet på generella hyressänkningar underminerar den trepartsmodell som länge legat till grund för hyresförhandlingar.

“När Hyresgästföreningen nu säger att hyrorna ska bromsas och bara vara ”rimliga” ställer de sig i praktiken över förhandlingssystemet. Men vem ska avgöra vad som är ”rimligt” – Hyresgästföreningen själva, eller den modell vi har med oberoende parter som tar ansvar för helheten? När en part ensidigt börjar definiera vad som är ”rimligt” riskerar man att underminera själva grundtanken – och i förlängningen hela modellen”, skriver debattörerna.

Slutligen skriver debattörerna att de, likt Hyresgästföreningen, vill se trygga bostäder och rimliga hyror. Men att vägen dit inte går genom kortsiktiga krav på hyressänkningar som de menar riskerar att urholka både hyresrätten och förhandlingssystemet.