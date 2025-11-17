EU-parlamentet diskuterar just nu ett förslag som skulle begränsa hur många underleverantörsled ett företag får använda. Förslaget kritiseras av David Johnsson, ansvarig för internationella arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, i en debattartikel på Dagens industri.

Förslaget, som drivs av socialdemokratiska S & D-gruppen med Johan Danielsson i spetsen, syftar till att bekämpa bland annat arbetslivskriminalitet genom att sätta ett tak för hur många led som får finnas i leverantörskedjan. Det riktas inte bara mot byggsektorn utan även mot jordbruk, hushållsnära tjänster, transportnäringen, livsmedelsproduktion, städ, besöksnäring och vård.

David Johnsson hänvisar till en rapport från Svenskt Näringsliv som visar att ökad användning av underleverantörer under de senaste decennierna bidragit till högre produktivitet, starkare konkurrenskraft och fler innovationer.

En begränsning till två underleverantörsled skulle enligt honom leda till sämre utnyttjande av maskiner och personal, sämre konkurrens, försämrade möjligheter för småföretag samt sämre leveranssäkerhet när nischad specialistkompetens trängs undan.

Han ifrågasätter också argumentet att kortare kedjor automatiskt skulle leda till färre olyckor och mindre kriminalitet. Statistik visar enligt debattören en förbättrad arbetsmiljö i byggsektorn samtidigt som antalet specialistföretag ökat. En reglering riskerar i stället att försämra säkerheten när företag tvingas utföra specialiserade moment själva utan rätt kompetens, och de ökade kostnaderna för seriösa företag kan göra det mer lönsamt att agera oseriöst eller kriminellt.

David Johnsson menar dessutom att förslaget strider mot EU:s grundläggande regler om näringsfrihet, avtalsfrihet, etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster, och att proportionalitetskravet inte är uppfyllt. I stället för ett tak på antal underleverantörsled förespråkar han bättre kontrollmekanismer och förbättrat informationsutbyte mellan medlemsstaterna.

”Vi uppmanar därför att lägga förslaget där det hör hemma, i papperskorgen”, skriver David Johnsson avslutningsvis.