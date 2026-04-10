Enligt Vapaus stora cykelguide 2025 har 93 procent av befolkningen tillgång till en cykel, majoriteten (90 procent) av dem ser sig själva som någon typ av cyklist. Och även om antalet anmälda cykelstölder minskat de senaste åren, blir tiotusentals människor av med sina cyklar varje år.

Ett inspirerande cykelrum kan dessutom göra skillnad för hur många som väljer cykeln. Wihlborgs skapade år 2023 en hel cykellounge i sin kontorsfastighet i Malmö, komplett med underhållsstation för tvätt och pumpning, och en ljuskrona tillverkad av skrotade cyklar från cykelrumsrensningar. Tanken var att en välkomnande miljö sänker tröskeln till att välja cykeln i vardagen.

Om cykelrummet liknar ett soprum för cykelvrak är det alltså hög tid att agera, både för trivsel och inbrottsskydd.

Här är tipsen som hjälper dig att få ordning inför säsongen: Städa ut vraken. Märk upp alla cyklar med ett plastband och sätt upp ett tydligt datum när omärkta cyklar plockas bort. Var generös med tiden – folk kan vara bortresta. Uppenbara vrak kan dokumenteras och slängas direkt, men fungerande cyklar som ingen gör anspråk på ska anmälas till polisen.

Häng upp de oanvända. Cirka 30 procent av alla cyklar i ett cykelrum används nästan aldrig. Häng upp de dammiga exemplaren på lösa krokar längs en metallstång – ungefär som en gardinstång – så frigörs golvyta för dem som faktiskt cyklar.

Välj rätt ställ. Med nivåskillnader i cykelstället kan cyklarna stå med 40 centimeters mellanrum istället för 60 – det ger betydligt fler platser på samma yta. Finns det minst 2,6 meters takhöjd är ett tvåvåningsställ ett effektivt alternativ som rymmer upp till fem cyklar per meter. Vägghängd cykelparkering är ett bra alternativ i mindre utrymmen eller då takhöjden är begränsad.

Tänk på tillgängligheten. En bra cykelparkering ska ligga nära entrén, vara väderskyddad och stöldsäker. En praktisk tumregel är att det ska gå att ta sig in och ut med cykeln tillsammans med ett litet barn, utan höga trösklar eller krångliga lås.

Lätt luft. Riktigt cykelvänligt blir det med en automatisk pump.

