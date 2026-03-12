Efter nyheten att coliving-aktörerna Colive och Udda går samman lanserar nu Colive det nya konceptet och varumärket The Nooq.

Colive beskriver satsningen som ett hybridformat där hotellboende kombineras med långtidsboende och olika gemensamhetsytor. Ambitionen är att erbjuda gäster ett mer flexibelt och socialt alternativ till traditionella kort- och långtidsboenden.

– Många människor i dag rör sig mellan städer, projekt och arbetsplatser och lämnar under perioder sina sociala sammanhang bakom sig. The Nooq är utvecklat för att spegla den verkligheten – genom att kombinera hotellets flexibilitet med en social dimension, säger Niklas Andersson, vd för Colive, i ett pressmeddelande.

Samtidigt meddelar bolaget att det förvärvar flera större hotell från Forenom, en av Nordens större aktörer inom företagsboende och lägenhetshotell. Enligt Colive rör det sig om fastigheter som är särskilt lämpade för flexibla boendeformer, där flera har planlösningar med privata rum och gemensamma ytor.

