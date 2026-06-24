Fyra av tio svenskar vill se mer grönska och planteringar i sin närmaste stadskärna. Det är det vanligaste svaret i White Arkitekters nya rapport Den levande staden, som bygger på en Novus-undersökning bland drygt 1 000 personer.

Efterfrågan på grönska är särskilt tydlig bland unga. I åldersgruppen 18–29 år uppger 53 procent att de vill se mer grönska i stadskärnan. Fler torg med bänkar och utemöbler samt fler uteserveringar hamnar på andra och tredje plats, med 26 procent vardera.

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– En levande stadskärna byggs sällan av en enskild funktion. Grönska, mötesplatser, kultur och vardagsfunktioner fyller olika roller men det är när de samverkar som attraktiva och inkluderande stadsmiljöer uppstår, säger Louise Didriksson, landskapsarkitekt på White Arkitekter.

Intresset för kultur har ökat markant sedan förra årets mätning. I år uppger 25 procent att de vill se mer kultur, scen och konst i stadskärnan, jämfört med 16 procent i fjol. Fler butiker efterfrågas av 23 procent, en lägre andel än både grönska, torg och kultur.