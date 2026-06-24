Socialdemokraterna i Stockholms stad föreslår att stora hyreslägenheter, fyror och större, i allmännyttan i huvudsak ska förmedlas till familjer med hemmaboende barn, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om cirka 400 lägenheter per år, fördelade på innerstad, närförort och ytterstad.

– Vi vill underlätta för att fler barnfamiljer ska kunna bo kvar i Stockholm, säger Emilia Bjuggren (S), kandidat till posten som finansborgarråd till DN.

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Genom att endast låta barnfamiljer söka dessa bostäder hoppas Socialdemokraterna att korta kötiderna.

– Grundproblemet är att vi har alldeles för få stora hyresrätter i innerstan och närförort, säger Emilia Bjuggren.

Det rödgröna styret har också ställt krav på att 20 procent av alla nya lägenheter som projekteras i staden ska vara just fyror eller större.

Centerpartiet går i en annan riktning. Oppositionsborgarrådet Jonas Naddebo vill reformera bostadskön från grunden och avskaffa systemet med ködagar. I stället ska lägenheter fördelas efter behov.

– Det är inte en kommunal kärnuppgift att erbjuda en extra pensionsförsäkring i form av ködagar för att man ska kunna sälja villan och flytta in i en hyresrätt, säger Jonas Naddebo till DN.