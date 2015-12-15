Hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm och Göteborg går nu in på sjunde året med stigande vakansgrader visar Citymarks analyser. För centrala kontor i Stockholm och Göteborg är vakansgraden nu runt 11 procent. I Stockholmsregionen som stort är siffran 14 procent.

Mest vakanser är det norr om staden, som Solna, Sundbyberg, Sollentuna och då inte minst Kista med 27 procents vakansgrad.

– I Kista har det faktiskt legat still en längre tid medan vakanserna ökat i alla andra delar. Innanför tullarna är det rätt stora ökningar av vakanser i kanterna av innerstaden som Gärdet, Värtan och Södermalm, säger Tor Borg.

Tydligt är att ju längre från city – ju högre vakanser. När hyresgäster byter lokaler går rörelsen in mot kärnan av staden.

– Den svaga efterfrågan de senaste två åren hänger mer ihop med konjunkturen än med ökat hybridarbete. När det gäller det sistnämnda skulle jag vilja säga att vi redan sett de största effekterna, säger Tor Borg.

I Citymarks analys är det tydligt att försvagningen för kontorsmarknaden, särskilt i Stockholm, går att koppla till arbetsmarknaden för it och konsulttjänster.

– I dessa sektorer har sysselsättningen om man tittar tillbaka de senaste tio åren ökat med i snitt tre procent i Stockholm och fyra procent i Göteborg per år. Nu har det i princip stått still de senaste två åren.

Fastighetsbolagen har kunnat redovisa ökande hyror men på grund av inflationen har den realt sjunkit med runt tio procent de senaste tre åren. Den beräkningen gäller för nytecknade hyresavtal. Nu sitter en stor del av hyresgästerna på gamla avtal som kan vara fem år eller till och med tio år.

– Hyrorna indexeras upp varje år och den senaste tiden har dessa långa hyror till största delen legat högre än vad marknadshyran är i området. Det vi får se framöver är en marknad där vakansläget kommer att pressa ner de reala hyrorna ytterligare, säger Tor Borg.

Han är ändå ”hyfsat optimistisk.

– Vi har haft pandemi, hybridarbete, hyperinflation. Ett sorts stålbad som marknaden anpassat sig till. Så det handlar om att övervintra och att jobba hårt för att behålla de hyresgäster man har, säger Tor Borg.