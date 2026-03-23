Det var drygt tio år sedan HSB Living Lab drog igång, och har sedan dessa varit hem åt både människor och forskningsexperiment i Göteborg. Men nu har det blivit dags för själva byggnaden att hitta både ny ägare och plats.

– HSB Living Lab har gett mer än vad vi någonsin hade förväntat oss: innovativa lösningar, starka samarbeten och en tro på framtiden. Nu söker vi en ny ägare som vill fortsätta skriva historien och låta byggnaden leva vidare, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

[ Annons ]

Verksamheten fortsätter som vanligt året ut, men vid årsskiftet kommer forsknings- och innovationsverksamheten att avslutas. Då erbjuder HSB hela huset mot att den nya ägaren står för själva flytten.

Det är möjligt tack vara ett byggnaden är modulär, kan flyttas i delar och anpassas efter nya behov och verksamheter. Med följer idéskisser för hur modulerna kan användas till allt från radhus och fritidshus till kontor och fristående tvättstugor. All fast inredning och teknisk infrastruktur – kök, badrum, el, ventilation, VVS och så vidare – ingår i byggnaden och kan tas över av nästa ägare.

Ett nytt HSB Living Lab kommer att byggas upp i stadsdelen Brunnshög i Lund.