Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,2 procent mellan augusti och september i år. Samtidigt ökade bostadsbyggandet med 1,5 procent, medan övrigt byggande ökade med 0,4 procent.

Under året har byggstartsindikatorn ökat med 13 procent. Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, ökade med 0,4 procent mellan augusti och september.

– Byggstarterna ökar i takt med de förbättrade finansieringsförutsättningarna för byggsektorn. Samtidigt sker ökningen från låga nivåer när det gäller bostadsbyggande. Lokalbyggandet har, som tidigare konstaterats, varit mer motståndskraftigt till följd av den strukturella ökningen av investeringsnivåer kopplade till industrin, försvaret och rättsväsendet. Samtidigt finns en del datacenter i kommande projekt som kan komma att dra upp byggstarterna längre fram, säger Ludvig Uggla, senior ekonom på Prognoscentret.