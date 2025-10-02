Det var White arkitekters bidrag ”Möta Göteborg” som utgick som segrare när arkitekttävlingen för gestaltningen av Göteborgs nya arenakvarter presenterades i tisdags.

”Ett förslag med ett lekfullt anslag där arenavolymen avtecknar sig i stadsbilden. Rotationen av arenan ett halvt varv löser ett flertal utmaningar”, enligt juryns motivering.

I förslaget ska Scandinaviums välkända orangea originalfärg återuppstå. Så långt är det klart, men nu ska ritningsskisser bearbetas och förslaget finslipas. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om genomförandet av arenakvarteret 2027.

Anders G Johansson, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR, gläds åt att Göteborg tagit ett viktigt steg mot att ersätta sina uttjänta arenor.

– Det är betydelsefullt att nya arenor snart kan ersätta de gamla. Det behövs för att Göteborg ska återta sin position som ledande evenemangsstad, säger Anders G Johansson, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

Med fler bostäder kan vi skapa en levande och trygg stadsdel året runt.

Samtidigt uttrycker han en stark oro för att staden nu överväger att bygga ännu ett glest befolkat område.

– Ursprungligen talades det om 5 000 bostäder i området. Nu är man nere på cirka 400 – trots att det finns potential för minst tio gånger så många. Det är ett slöseri med värdefull, centralt belägen mark, säger Anders G Johansson.

Fastighetsägarna GFR menar att fler bostäder inte bara skulle bidra till trygghet och stadsliv mellan evenemangen, utan också möta det akuta behovet av fler citynära bostäder, något som organisationen tillsammans med Västsvenska handelskammaren nyligen visat i en rapport. Där framhålls att en levande stadskärna kräver fler boende för att skapa stabilitet i det lokala näringslivet, säkra underlaget för butiker, restauranger och annan service samt stärka stadens attraktionskraft över tid. En annan aspekt är densitetens betydelse för attraktion och trygghet.

– En arena lockar tusentals människor vid stora evenemang, men däremellan riskerar området att bli ödsligt om det inte också finns boende. Med fler bostäder kan vi skapa en levande och trygg stadsdel året runt, säger Anders G Johansson.

Fastighetsägarna pekar också på att en mer ambitiös bostadsplanering skulle kunna bidra till att finansiera arenaprojektet.

– En finansiering av projektet skulle stärkas om man gav utrymme för försäljning av fler byggrätter. Det är därmed både en stadsutvecklingsfråga och en finansieringsfråga, menar Anders G Johansson.