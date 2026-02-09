Världens länder tog 2022 i Montreal ett gemensamt åtagande om att skydda 30 procent av land- och havsområdena fram till 2030. Under tisdagen presenterade miljöminister Romina Pourmokhtari (L) hur målen i ramverket ska nås för svensk del. I denna uppdaterade handlingsplan för biologisk mångfald finns två nya etappmål med på listan: stadsgrönska och pollinatörer.

– Sverige måste prata mer om blommor och bin, för de är oerhört viktiga, som Romina Pourmokhtari sammanfattade det vid en pressträff.

Uppdraget är riktat till en majoritet av landets kommuner, som senast 2030 ska integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning.

– Gröna städer är inte en lyx, utan en nödvändighet. Träd, parker och gröna tak svalkar våra städer under värmeböljor, renar luften vi andas och tar hand om regn som annars riskerar att skapa översvämningar. Det ger också plats för lek, rörelse och återhämtning, sa Romina Pourmokhtari.

Miljöministern betonade ett stärkt fokus på näringslivets roll för att stärka den biologiska mångfalden.

– Hälften av världens BNP beroende av biologisk mångfald och biologisk mångfald är en affärskritisk fråga för många företag, sa Romina Pourmokhtari.

Naturvårdsverket får ett nytt uppdrag att få företag att i sin värdekedja för att bidra till målen i det globala åtagandet. Miljöministerns betonade samtidigt hur allt fler svenska företag redan arbetar för att integrera biologisk mångfald i sina affärsmodeller. Där kan nämnas Fastighetsägarnas uppdaterade guide till biologisk mångfald.